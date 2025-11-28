La Mascarada Nocturna regresa este domingo 30 de noviembre como parte de la agenda por las Fiestas de Quito. El desfile comenzará a las 17:00, pero desde las 16:30 la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activará un operativo especial que se mantendrá hasta cerca de las 23:00.

Más noticias:

AMT activa operativo por la Mascarada Nocturna, estas calles estarán cerradas

La AMT anunció una serie de cierres temporales en el área donde avanzará la caravana festiva. Las restricciones se concentrarán en la avenida Amazonas, la avenida 9 de Octubre y calles transversales del sector de La Mariscal.

Estos son los puntos bloqueados:

Av. Amazonas y av. Colón

Juan León Mera y Luis Cordero

Juan León Mera y Mariscal Foch

Juan León Mera y Joaquín Pinto

Juan León Mera y av. Veintimilla

Juan León Mera y Roca

Juan León Mera y Jorge Washington

Av. 9 de Octubre y 18 de Septiembre

Av. 9 de Octubre y Francisco Robles

Av. 9 de Octubre y Jerónimo Carrión

Av. 9 de Octubre y av. Veintimilla

El operativo incluirá la presencia de 16 Agentes Civiles de Tránsito, quienes coordinarán desvíos y controlarán el flujo vehicular en cuatro vías principales y siete secundarias.

Lee más: Cuándo son las fiestas de Quito 2025: fechas, eventos y tradiciones

Rutas alternas para evitar congestión

La AMT recomienda a los conductores elegir vías paralelas para desplazamientos durante el desfile. Las alternativas sugeridas son:

Av. Colón

Av. Patria

Av. 10 de Agosto

Reina Victoria

Estas opciones permitirán bordear la zona de mayor concentración de asistentes y minimizar retrasos.

Te puede interesar: Fiestas de Quito empezaron en el Centro Histórico

Qué es la Mascarada Nocturna

El evento es uno de los actos más tradicionales de las fiestas capitalinas. La Mascarada suele congregar a miles de moradores del norte de Quito, quienes salen a celebrar a la ciudad con comparsas, disfraces, música y personajes festivos que recorren la zona.

Recomendaciones si vas al desfile

Para disfrutar la jornada sin contratiempos, ten en cuenta estas sugerencias: