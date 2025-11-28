La Mascarada Nocturna regresa este domingo 30 de noviembre como parte de la agenda por las Fiestas de Quito. El desfile comenzará a las 17:00, pero desde las 16:30 la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activará un operativo especial que se mantendrá hasta cerca de las 23:00.
AMT activa operativo por la Mascarada Nocturna, estas calles estarán cerradas
La AMT anunció una serie de cierres temporales en el área donde avanzará la caravana festiva. Las restricciones se concentrarán en la avenida Amazonas, la avenida 9 de Octubre y calles transversales del sector de La Mariscal.
Estos son los puntos bloqueados:
- Av. Amazonas y av. Colón
- Juan León Mera y Luis Cordero
- Juan León Mera y Mariscal Foch
- Juan León Mera y Joaquín Pinto
- Juan León Mera y av. Veintimilla
- Juan León Mera y Roca
- Juan León Mera y Jorge Washington
- Av. 9 de Octubre y 18 de Septiembre
- Av. 9 de Octubre y Francisco Robles
- Av. 9 de Octubre y Jerónimo Carrión
- Av. 9 de Octubre y av. Veintimilla
El operativo incluirá la presencia de 16 Agentes Civiles de Tránsito, quienes coordinarán desvíos y controlarán el flujo vehicular en cuatro vías principales y siete secundarias.
Rutas alternas para evitar congestión
La AMT recomienda a los conductores elegir vías paralelas para desplazamientos durante el desfile. Las alternativas sugeridas son:
- Av. Colón
- Av. Patria
- Av. 10 de Agosto
- Reina Victoria
Estas opciones permitirán bordear la zona de mayor concentración de asistentes y minimizar retrasos.
Qué es la Mascarada Nocturna
El evento es uno de los actos más tradicionales de las fiestas capitalinas. La Mascarada suele congregar a miles de moradores del norte de Quito, quienes salen a celebrar a la ciudad con comparsas, disfraces, música y personajes festivos que recorren la zona.
Recomendaciones si vas al desfile
Para disfrutar la jornada sin contratiempos, ten en cuenta estas sugerencias:
- Usa ropa y calzado cómodos.
- Lleva abrigo y paraguas ante posibles lluvias.
- Mantente hidratado.
- Supervisa a los niños en todo momento.
- Acuerda un punto de encuentro si vas en grupo.
- Llega temprano para escoger un buen lugar.
- Acude a bomberos o policías ante cualquier emergencia o llama al 911.
- Evita bolsos grandes y cuida tus objetos personales.