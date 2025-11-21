AMC revela caída de sanciones en el Metro de Quito en 2025, ¿cuáles son las faltas más graves?

En los primeros meses de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) registró 33 sanciones dentro del sistema de transporte subterráneo, una cifra menor frente a las del 2024. La reducción -según la AMC– refleja un cambio en el comportamiento de los usuarios.

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La infracción más frecuente en 2025 corresponde al consumo de alcohol o al ingreso al Metro bajo sus efectos. Esta falta, tipificada como grave, implica una multa equivalente al 50 % del salario básico unificado (235 dólares).

Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la AMC, informó que 12 sanciones se relacionan con este tipo de conducta. Aclaró que la normativa incluye también actos como fumar, utilizar cigarrillos electrónicos o consumir sustancias sujetas a fiscalización, prácticas que continúan afectando la convivencia en el sistema.

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Multas por mal uso de tarifa reducida y evasión de pago

El informe de la AMC, que registró 33 infracciones frente a las 69 de 2024, ubica en segundo lugar las infracciones muy graves por el uso indebido de tarifas preferenciales, con ocho sanciones. Este beneficio corresponde exclusivamente a adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos prioritarios. Quienes lo utilizan sin derecho enfrentan una penalidad equivalente al 100 % del salario básico.

En tercer lugar, aparecen tres sanciones por el ingreso al andén sin cancelar el pasaje. Según la entidad, esta conducta perjudica la sostenibilidad del servicio y afecta a los usuarios que sí cumplen con su pago.

Otras faltas registradas incluyen daños a la infraestructura, actos de vandalismo y la utilización de espacios no habilitados para realizar necesidades fisiológicas.

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