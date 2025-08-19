La presencia de limpiaparabrisas y cuidadores informales de vehículos en calles y avenidas de Quito continúa siendo una preocupación ciudadana. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) desarrolló controles este martes, 19 de agosto de 2025.

Según la institución municipal, las denuncias por parte de la ciudadanía son recurrentes y señalan que estas personas, en varios casos, actúan de manera intimidante e incluso violenta al exigir un pago por su actividad. Esta no se encuentra regularizada.

Más noticias

Controles a limpiaparabrisas en calles de Quito

La AMC informó que, junto con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, intensificó las tareas de prevención y disuasión en distintos puntos críticos de la ciudad.

La comunidad denunció, por ejemplo, agresiones en la intersección de las av. Eloy Alfaro y República, en el norte de Quito.

En este punto se realizaron controles este 19 de agosto. No obstante, no se registraron novedades. Según las fuentes de la AMC, esto se debió a que ya se retiraron a varias personas.

Los resultados de los controles

La AMC indicó que la comunidad puede realizar las denuncias en caso de novedades con personas que ejercen dicha actividad. Las redes sociales de la institución son una manera de reportar.

El el 2024, la entidad ejecutó 843 operativos de control específicos para esa actividad, retirando de la vía pública a 2 417 personas y decomisando 3 205 implementos usados en estas labores. De hecho, incluso, se ha llegado a encontrar armas blancas.

📰 #BoletínDePrensa | 🫡 Retiramos 808 limpiaparabrisas de las calles del DMQ.



💪🏽 En el 2025 realizamos 250 operativos, enfocados con actividades de limpiaparabrisas.

🧐 Los resultados:



👤 Se retiró a 808 personas que ejercían esta actividad.

👀 Se retuvo 873 implementos de… pic.twitter.com/6lcxbfmz0E — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) May 14, 2025

Los operativos en 2025

En lo que va de 2025, hasta agosto, ya se han realizado 391 operativos, con el retiro de 1 022 personas que se encontraban de forma irregular en intersecciones semaforizadas y espacios públicos de alta afluencia vehicular.

La AMC ha reiterado que estas acciones tienen un enfoque preventivo y buscan evitar enfrentamientos o incidentes con los conductores.

El Código Municipal no tipifica de forma expresa esta actividad como una infracción; sin embargo, puede considerarse una contravención por mal uso del espacio público.

Te recomendamos: