USD 69 340 se recaudaron por multas ante incumplimiento de normas de bioseguridad en el primer semestre del 2021

Personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) recorrió, la mañana de este lunes 19 de julio del 2021, las paradas y andenes de los sistemas municipales de transporte de Quito. Wellington Sánchez, jefe operativo de esa entidad, informó que la prioridad es verificar que la gente utilice mascarilla mientras se moviliza y que se respeten los distanciamientos.

La ordenanza metropolitana número 010 –2020 señala que cada persona que realice actividades al aire libre utilizará mascarilla que proteja su nariz y boca de la exposición al ambiente de manera permanente, manteniendo las medidas que se determinen en el protocolo expedido por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del DMQ.

Quien no acate las disposiciones será sancionado con una multa equivalente a USD 100, lo cual equivale al 25% de un salario básico unificado. Si el infractor es reincidente deberá pagar USD 200. Desde enero hasta junio del presente año se ha sancionado a 12 768 personas en el Distrito Metropolitano. USD 69 340 se ha recaudado por multas, en lo que va del año, de quienes no acatan las normas de bioseguridad (no uso de mascarilla, irrespeto de distanciamientos, etc.).

Los puntos con mayores casos de incivilidades son Calderón, Eugenio Espejo, La Delicia y Quitumbe.

Martín Enríquez, supervisor metropolitano de la AMC, explicó que para evitar la propagación del covid-19 y el incremento de víctimas se requiere la corresponsabilidad entre autoridad y la gente. “Exhortamos a los ciudadanos, así como a los propietarios de los establecimientos, porque el virus todavía no se ha ido y tenemos nuevas variantes que nos están afectando, a que cumplan lo que a ellos les corresponde, porque nosotros como entidad municipal estamos haciendo nuestro trabajo sancionando los incumplimientos”.

La AMC opera con otras entidades como la Policía Nacional, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Las autoridades indicaron que las intervenciones se realizarán de forma permanente.