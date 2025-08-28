La Empresa de Pasajeros de Quito anunció que se inició con la construcción de las paradas del Trolebús en el sector de la Plaza de Toros y para ello se ha programado cierres viales.

Más noticias

Cierres en la av. Amazonas y Río Coca

Debido a la construcción de las paradas del Trolebús que lleva adelante el Municipio de Quito en el sector de la Plaza de Toros, es necesario realizar cierres en la vía.

Por ello, se realizarán cierres de la circulación vehicular en los carriles laterales a esta obra.

Estos trabajos están planificados a trabajarse desde el 25 al 29 de agosto, en un horario de 21:00 a 04:00 todos los días.

La planificación de estos horarios nocturnos busca reducir el impacto en la circulación del sector y, de ese modo, afectar en menor medida a la ciudadanía.

Estas obras permitirán accesos más seguros, cómodos y dignos para los quiteños que usan este corredor de transporte municipal.

🚏#ParadasPapelito | ¡Atención, usuarios del Trolebús!



🚧 Por la construcción de las nuevas paradas Plaza de Toros, se realizarán cierres laterales en la Av. 10 de Agosto y Río Coca.



📆 Del 25 al 29 de agosto

⏰ De 21:00 a 04:00



Estas obras permitirán accesos más seguros,… pic.twitter.com/LvUIwV96WI — Empresa de Pasajeros Quito (@PasajerosQuito) August 27, 2025

Municipio construye dos nuevas paradas del Trolebús

El Municipio de Quito anunció que se iniciaron los trabajos para la colocación de la nueva infraestructura de los andenes de la Plaza de Toros.

Las nuevas paradas del Trolebús estarían listas para diciembre de este año, para celebrar las fiestas de Fundación de la ciudad.

Alrededor de 1 400 personas de los barrios cercanos a la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Río Coca accederán a paradas modernas, dignas e iluminadas, dijo el Municipio.

“El beneficio se extiende a la comunidad local, comerciantes y residentes de la zona, con espacios renovados y ordenados alrededor de las paradas“, agregó.

Para la Empresa de Pasajeros impulsa un proceso de socialización con la comunidad e incorpora sus observaciones al proyecto.

Desvíos de las unidades del Trolebús

Las unidades del Trolebús tomarán desvíos para conectar todas las paradas regulares de ese sector: La Y, Plaza de Toros y El Labrador.

Esto, en ambos sentidos, en caso de cierre parcial o total de la avenida 10 de Agosto.

El Municipio exhorta a los conductores de vehículos livianos tomar vías alternas para no afectar el flujo del tránsito en la zona.

La Epmmop ejecutará la construcción de las plataformas donde serán instaladas las nuevas paradas, garantizando accesibilidad y seguridad para los usuarios.

Una vez concluidos los trabajos de las paradas y su instalación completa, se implementará la señalización horizontal y vertical correspondiente.

🚎#ParadasPapelito | Obras construidas junto a la comunidad



🚏🚎 Dos nuevas paradas del Trolebús en Plaza de Toros mejorarán la movilidad de vecinas y vecinos de 10 barrios de Jipijapa. 🏘



🤝 Antes de iniciar los trabajos, @TransporteQuito, @ZonalEspejo y @ObrasQuito… pic.twitter.com/xcFcjbTJm0 — Empresa de Pasajeros Quito (@PasajerosQuito) August 20, 2025

Te recomendamos