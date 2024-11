El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentó el miércoles 27 de noviembre una serie de alternativas para reactivar la economía de la ciudad. Cinco de ellas se aplicarán de manera inmediata y cuatro a corto plazo. Lo denominaron “Plan de Emergencia Económica”.

Nueve medidas

Las nueve “medidas” tienen como objeto, según Muñoz, para reactivar a Quito, “locomotora del desarrollo nacional”. La ciudad presenta “datos preocupantes e indicadores a los que poner atención” ante las repercusiones de la crisis energética.

Las medidas contemplan alivios tributarios, empleo emergente, plan de ferias, entre otras.

Plan de empleo emergente

Muñoz apeló a la ejecución presupuestaria correspondiente a noviembre y diciembre, como parte de las medidas económicas de aplicación inmediata. Para él, las inversiones traen un efecto multiplicador. Por ejemplo, sostuvo que el “gasto de inversión” de 200 millones de dólares moverán 400 millones y generarán 7 000 empleos.

Lo mismo ocurrirá con las Fiestas de Quito. El presupuesto es de 2.6 millones de dólares, cuyo efecto multiplicador será de cuatro millones. En la lista se incluye la financiación de FonQuito, FonQuito Mujeres, Parques y Jardines y la Economía Popular y Solidaria.

Plan de ferias

El Municipio de Quito organizará 68 ferias zonales, nueve ferias ciudadanas, cuatro megaferias en Conocoto, La Pampa, Calderón, Plaza Cívica, Quitumbe, Bulevar 24 de Mayo.

Serán en total 41 días de feria y habrá 2 163 beneficiarios, según la Alcaldía.

Espacios de trabajo seguro

El plan del Municipio abrirá 19 espacios de coworking, con acceso a computadoras o solo la conectividad.

Apoyo a la compra local

En este plan, se busca estimular la compra de productos locales. La activación económica, según la Alcaldía, se recupera con una “economía colaborativa”.

Para ello, llevará adelante la campaña “Compra aquicito, ganas tú, gana Quito”.

Carta de intención de inversores

El Alcalde anunció dos nuevas cartas de inversión. Una de ellas es de La Favorita, por 160 millones de dólares, con los cuales se generarán 4 321 empleos temporales y 984 empleos permanentes, en un plazo de ocho años.

La otra inversión proviene de Intercop, una empresa ecuatoriano-peruana. Tendrá un monto de 88 millones de dólares y generará 610 empleos en una plaza comercial de la avenida De los Granados. Además, el plazo será de ocho años.

Las medidas de corto plazo

Si bien no son medidas inmediatas, estas tendrán una mayor perdurabilidad en el tiempo. Una de ellas es la renovación inmediata para el 2025 de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). Igualmente, se lo aplicará para el Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA).

En el caso de la LUAE, no se aplicará la renovación universal, como sí se lo hará con el PUCA. Aquellos que no hayan aprobado las inspecciones no podrán obtener este beneficio.

Pago de infracciones con trabajo comunitario

Aquellos que fueron declarados como infractores de quienes no cumple con lo que exige la LUAE podrán eliminar la multa con trabajo comunitario. Esta ayuda será por hasta cuatro salarios básicos unificados: 1 840 dólares.

Empleos verdes 2025

El Municipio de Quito busca que se generen empleos urgentes durante los meses de noviembre, que ya termina, y diciembre de este año. Plantea la generación de al menos 1 448 puestos de trabajo con la Epmmop y la Epmaps.

Son trabajos temporales para el mantenimiento de áreas protegidas, parques, reforestación, limpieza de ríos y quebradas. El proyecto busca extenderse durante los 12 meses del 2025.

Alivio tributario

El impuesto a la Patente Municipal para todos aquellos contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad, pagarán una tarifa fija de 15 dólares.

Además, habrá un descuento del 50% para aquellos emprendimientos que están en el Registro Nacional de Emprendedores, para las personas con discapacidad y las empresas dentro del Distrito de Innovación La Mariscal.

En cuanto a la transferencia de dominio, ya el vendedor no tendrá que pagar la Contribución Especial de Mejora (CEM).