El fin de semana en Quito dejó personas retenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó operativos de control.

Las labores de control se desarrollaron en varios puntos, este sábado, 24 de agosto de 2024. Las personas retenidas fueron abordadas en Quitumbe y La Pradera.

¡Cero tolerancia al alcohol!



La madrugada de este sábado 14 conductores fueron retenidos por conducir en estado etílico en Quitumbe y La Pradera.



¡Los operativos se intensifican!



Con responsabilidad

Acciones por conducir bajo el efecto del alcohol

Las fuentes de la AMT informaron que las personas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes, que deberán analizar los casos y definir las sanciones.

De dictarse la detención, los involucrados serán trasladados al centro para infractores de tránsito, que se encuentra en Calderón, en el norte de Quito.

La normativa en estos casos

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 385, determina que quien conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionado de acuerdo con la siguiente escala:

Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado, pérdida de cinco puntos en la licencia de conducir y cinco días de privación de libertad .

. Si el nivel es mayor de 0,8 y hasta 1,2 gramos, la multa es de dos salarios básicos unificados, pérdida de 10 puntos y 15 días de privación de libertad .

. Si supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos unificados, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad .

. Para conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la tolerancia al de cualquier estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de 0,1 gramos por cada litro de sangre.

En caso de exceder, la sanción será la pérdida de 30 puntos en la licencia de conducir y pena privativa de libertad de 90 días .

. En todos los casos, como medida preventiva se aprehende el vehículo por 24 horas.

Siniestros de tránsito

De acuerdo con datos de la AMT, en Quito, entre enero y agosto de este 2024, se registraron 2 354 siniestros de tránsito.

De enero a diciembre de 2023, estos eventos en las vías de la capital llegaron a 3 061, con 250 fallecidos y 2 279 lesionados.

Datos de la Unidad Nacional de Accidentología Vial dan cuenta de que la mayoría de los siniestros de tránsito en las vías de Ecuador se produce por acción humana. La falta de atención al conducir lidera esta problemática.

La segunda causa corresponde a que los conductores no toman las medidas de seguridad vial, como adelantar en lugares no permitidos y no respetar las señales de tránsito.

Este domingo, 25 de agosto, además, la AMT informó de un cierre vial, en La Marín, en el Centro de Quito. Se debió a un automotor averiado.

En la Argelia, en cambio, hubo un siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar y Princesa Toa.

¡Atención!



Sector: Argelia

Cierre: Av. Simón Bolívar y Princesa Toa

Carriles cerrados: izquierdo en sentido sur – norte

Motivo: siniestro

Con precaución