Quito recibió el primer vuelo en la ruta Quito - Bogotá este 2 de octubre

La aerolínea Avianca retomó sus vuelos internacionales entre Bogotá y Quito este viernes 2 de octubre del 2020. El primer vuelo de la compañía aérea aterrizó en el aeropuerto Mariscal Sucre.

Los pasajeros que ingresen a Colombia deberán presentar el resultado negativo en la prueba PCR de covid-19 con una vigencia que no supere las 96 horas.



Además, entre 24 horas y una hora antes del vuelo, los pasajeros deberán llenar el formulario ‘Pre check-in migratorio’ disponible en la página web de Migración Colombia y tendrán que descargarse y reportar su estado de salud en la aplicación Coronapp, previo a su viaje y en los 14 días posteriores al mismo.



Avianca reanuda su operación con tres vuelos semanales entre Bogotá y Quito, desde el 15 de octubre se incrementarán a 4 operaciones semanales y para el 30 del mismo mes se ofrecerá un vuelo diario, según un comunicado de la compañía.

Avianca resaltó que la rutas Quito - Bogotá es una de las más importantes de la región. Foto: Cortesía / Avianca

Juan Francisco Ortiz, Gerente de Aeropuertos de Avianca en

Ecuador, señaló que “retomar las operaciones en la ruta Quito-Bogotá es muy importante para nosotros ya que, a través de nuestro principal hub, conectamos a nuestros pasajeros con decenas de destinos en América y Europa. También es la puerta de entrada a los destinos dentro de Colombia hacia donde viajan muchos pasajeros por turismo, trabajo o visitas a familiares”. Agregó que “Si bien la reanudación será paulatina en línea con la demanda existente, hoy volvemos a conectar familias, negocios, sueños con estrictos protocolos de seguridad en todas las etapas del vuelo”.



La Corporación Quiport S.A. informó el pasado 15 de agosto del 2020 que los viajeros de vuelos internacionales que arriben al aeropuerto Mariscal Sucre deberán presentar -como requisito obligatorio- una prueba de covid-19, quienes tengan el con resultado negativo no tendrán que hacer el aislamiento preventivo obligatorio. La prueba deberá haber sido realizada dentro de los 10 días previos al ingreso al país. No se admiten pruebas rápidas.



El protocolo establece también que los pasajeros que no presenten una prueba negativa a su arribo al país, sí deberán realizar el aislamiento preventivo obligatorio.