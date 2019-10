Vía Intervalles se encuentra bloqueada desde la madrugada de este lunes 7 de octubre del 2019

LEA TAMBIÉN

La vía Intervalles, que conecta la parroquia de Alangasí, en el valle de Los Chillos, con Tumbaco, fue cerrada con troncos de árboles y rocas gigantes la mañana de este lunes 7 de octubre del 2019. La medida fue adoptada por un grupo de moradores que se acogió al paro nacional de protesta por la eliminación del subsidio a los combustibles.

Ocurrió a la altura de la parroquia de Guangopolo. "Policía Nacional reporta que en el peaje de la vía Intervalles a la altura de Guangopolo existen manifestantes cerrando la vía. Se encuentra material pétreo y árboles cortados", informó el Municipio de Quito.



Este Diario recorrió la zona y constató que la gente se movilizaba a pie desde Guangopolo o Alangasí con dirección a la Ruta Viva y la parada de la avenida Interoceánica ubicada junto al complejo del Club Deportivo El Nacional. "Hay unas 30 personas manifestándose 200 metros más arriba del peaje. Una hora y media hora me demoro hasta salir de aquí", manifestó Jimmy Arias.

La gente coincidió que la carretera Intervalles se encuentra bloqueada desde la madrugada de este lunes 7 de octubre del 2019.



Otras personas se movilizaron en motocicletas y carros compartidos. "Van a quemar llantas, la Policía y los militares todavía no llegan", indicó Byron López de la comunidad de La Toglla de Guangopolo.



Pablo Pito es un pintor que se atrasó a su trabajo porque no hay unidades de transporte. Las camionetas le cobran USD 2 por movilizarse hasta Tumbaco. "Espera que sus jefes no le llamen la atención por llegar tarde a sus actividades".



Kléver Huilcapi caminó mas de una hora y media desde que salió de su casa en la parroquia de Alangasí con dirección a Tumbaco. En días anteriores pagó USD 1 por movilizarse en motocicletas. Los conductores de camionetas le pedían hasta 10 dólares por llevarlo individualmente al local de repuestos de vehículos en donde labora.

Las personas se movilizaron en motos o caminaron en la vía Intervalles.



La gente coincidió que la carretera Intervalles se encuentra bloqueada desde la madrugada de hoy cuando los manifestantes colocaron troncos de árboles y rocas.