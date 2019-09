En este verano quiteño los incendios forestales han afectado más de 393 hectáreas

LEA TAMBIÉN

Este fin de semana el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) sofocó incendios forestales en Puembo, Guangopolo, El Quinche, El Panecillo y otros sectores del Distrito Metropolitano. Como consecuencia de la época seca, desde el 26 de junio hasta este lunes 9 de septiembre del 2019 se han quemado 393,79 hectáreas.

Dentro de estas afectaciones, según el CBQ, se registraron 1957 conatos (aquellos que no sobrepasan una media hectárea). También hubo 66 incendios de nivel 1; 25 de nivel 2 y seis de nivel tipo 3. El año pasado 849,14 hectáreas fueron afectadas durante el verano.



El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), Esteban Cárdenas, señala que de todos estos incendios “el 100% han sido provocados por el ser humano”. La principal causa para que se produzcan es la quema agrícola en zonas rurales y urbanas donde la gente mantiene la costumbre de prender los rastrojos y la vegetación. Esto se observa en parroquias rurales como Puembo, Yaruquí, Pifo y El Quinche.



Lamentablemente, indica el jefe de los Bomberos, lo que inicia con la quema de vegetación muerta o la basura que genera la hojarasca, deriva en incendios forestales como los acontecidos en el sector del cerro Ilaló, este domingo 8 de septiembre.



Sobre el incendio que se registró en la Reserva Geobotánica Pululahua el pasado 23 de agosto y que fue controlado luego de 13 días de intensa labor, Cárdenas manifestó que está comprobado que la quema de campos agrícolas fue lo que provocó la emergencia. 78,14 hectáreas de vegetación se dañaron.



El fuego en el Pululahua duro entre siete y ocho días y los siguientes días fueron labores de control de ‘puntos calientes’ para lograr sofocar. Cuatro casacas rojas resultaron afectados. Tuvieron lesiones leves que no requirieron hospitalización.



El CBQ informó que hasta el momento no hay ninguna persona detenida por los conatos y los incendios forestales. La sanción por causar un siniestro llega a un Salario Básico Unificado (SBU). El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 246, tipifica con uno a tres años de prisión para la persona que cause un incendio forestal, ya sea de forma directa o indirecta, en bosques nativos pantanos o páramos del país.



Cárdenas señaló que otros factores que aumentan el riesgo de incendios son las altas temperaturas y la alta radiación que ha registrado la capital durante este verano. Hasta 14 puntos de radiación y 30 grados de temperatura han sido los picos más altos. También, los vientos han alcanzado los 40 kilómetros lo que incide de forma directa en la propagación de incendios.



En el incendio forestal registrado en el sector de Mangahuantag, en el sector de Puembo, en el norte de Quito, trabajaron 20 efectivos y cinco vehículos. Se usó agua y herramientas manuales para evitar que las llamas se expandan. Los casacas rojas evitaron una posible reactivación del fuego mediante acciones de enfriamiento.



El suceso más grave se registró en los terrenos de la Universidad San Francisco, ubicado en el sector de Mangahuantag. Los otros dos conatos de incendios tuvieron lugar en El Teleférico y en El Panecillo. Los tres fueron controlados y extinguidos.



En El Panecillo intervinieron 10 efectivos con dos camionetas y dos tanqueros. En El Teleférico trabajaron dos brigadas de respuesta de incendios forestales con 10 efectivos y dos camionetas. El incendio de Mangahuantag fue el más importante registrado el día sábado, pues requirió la intervención de 25 efectivos de Bomberos y cinco vehículos.