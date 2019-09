57 vehículos fueron sancionados por no circular con placas este martes 10 de septiembre del 2019 en Quito 

LEA TAMBIÉN

Desde las 10:00 de este martes 10 de septiembre del 2019, uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizaron un operativo de control de placas, revisión técnica y documentos de los conductores que transitan por la avenida De los Shyris, en Quito.

En esta transitada vía, 30 vehículos fueron sancionados hasta las 10:30 de hoy por no contar con las placas que identifiquen al automotor o que contaban únicamente con una. También se verificó que aquellos carros nuevos que portan placas provisionales estén dentro del tiempo establecido y cumplan con la ley.



En otro operativo realizado desde las 06:00, en el redondel de El Ciclista, en el norte, 27 vehículos recibieron multa por no tener placas. De esa cifra, 17 eran autos gubernamentales que no cumplen con este requisito. En total, hasta el mediodía, 57 conductores fueron sancionados.



"Vamos a erradicar de Quito los vehículos sin placa sin distinción de ninguna clase, de la institución que sea, de la autoridad que sea, vamos a pedir que los vehículos se identifiquen con la placa más aún ahora que está en vigencia el Hoy no circula", aseguró Danny Gaibor, director general de la AMT.



La campaña 'Use-Placa' que emprendió desde hoy la AMT está destinada a que las personas viajen con seguridad y evitar el mal uso que se hace de los automotores que no portan las placas.



Gaibor indicó que el fin no es recaudar dinero para el Municipio de Quito, sino realizar el cumplimiento de la ley.



La sanción para aquellos conductores que no cumplan con el uso de placas es de seis puntos menos en la licencia de conducir y una multa del 30% de un Salario Básico Unificado: USD 118,20.



Además, la AMT informó que hasta las 10:00, unos 44 vehículos fueron sancionados por incumplir la restricción vehicular Hoy no circula. 400 agentes de tránsito realizan los operativos de control en distintos puntos de la ciudad.