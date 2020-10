Cinco universidades pueden aplicar sus planes piloto para clases presenciales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cinco universidades privadas recibieron autorización del COE Nacional para aplicar sus planes piloto de retorno progresivo a clases presenciales. El jueves 1 de octubre del 2020, las autoridades resolvieron autorizar las solicitudes presentadas por las universidades de los Hemisferios, de las Américas (UDLA), Internacional SEK, Politécnica Salesiana y Ecotec.

El COE Nacional encargó a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y al Consejo de Educación Superior (CES), realizar el monitoreo quincenal del pilotaje e informar de su implementación y resultados.



La UDLA inició su nuevo período el 28 de septiembre. René Cordero, director general de Operaciones, dijo que aún no hay una fecha definida para el regreso presencial, tras la aprobación del COE para realizar actividades parciales, académicas, prácticas y de laboratorios. “Al momento estamos evaluando, salvaguardando siempre la salud y seguridad de la comunidad”.



El plan de la institución consiste en, primero, completar el 5% de 200 000 horas de clase, que quedaron pendientes el semestre anterior, correspondientes a talleres y prácticas que no se pudieron cumplir virtualmente, dijo Cordero. Luego, progresivamente se activarían actividades presenciales con aforos del 30% y estrictos protocolos.



Para eso instalaron tecnología para transmitir las clases en vivo, a las que se puedan conectar los alumnos que prefieran continuar con clases desde casa. También planean desarrollar un aplicativo para que, desde sus celulares, los estudiantes que voluntariamente quieran asistir presencialmente reserven un cupo, señaló Cordero. Así esperan alternar la asistencia por semanas para que todos los chicos accedan a la doble experiencia.



La universidad instaló señalética para la circulación y para el cumplimiento de aforos en todos los espacios. También preparan protocolos médicos para atención al interior de la universidad.



El director de operaciones señaló que aplicaron una encuesta para identificar personas vulnerables ante el covid-19, que no podrían volver presencialmente, por ejemplo, si tienen alguna enfermedad o viven con personas de alto riesgo. Alrededor del 27% de 1 200 docentes y cerca del 25% de 15 000 estudiantes se encuentran en ese grupo.



Bajo la figura de plan piloto el COE además autorizó las solicitudes para el retorno progresivo a clases presenciales presentadas por los colegios Alemán de Quito y Alemán Stiehle de Cuenca. Los padres y madres de familia y representantes de estas instituciones decidirán -de forma voluntaria- el retorno presencial o no de los estudiantes.



También se autorizó las solicitudes para el retorno progresivo a clases presenciales presentadas por las instituciones educativas Zuleta, Juan de Dios Navas, José María Jaramillo Suárez, Tarquino Idrobo y Gonzalo Pizarro; estas dos ultimas centros educativos comunitarios interculturales bilingües.



El COE encargó a la Mesas Técnicas Nacionales de Educación y Salud en Emergencia para que realicen el monitoreo quincenal del pilotaje e informar de su implementación al COE Nacional así como de los resultados.