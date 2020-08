Ocho claves para evitar sanciones al usar el peaje de Túnel Guayasamín

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el domingo 16 de agosto del 2020 se cobrará una multa a los conductores que no cuenten con el tag para pasar por el peaje del túnel Guayasamín.

Para evitar sanciones hay siete claves a tomar en cuenta respecto a ese peaje.



1. ¿Quiénes deben adquirir el TAG hasta el 15 de agosto?

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que el dispositivo lo deben adquirir todos los ciudadanos que utilizan de forma frecuente el peaje. Hay que recordar que desde el 3 de julio pasado se eliminó el cobro manual para evitar contagios de covid-19 por la manipulación del dinero.



Los conductores que ya contaban con el dispositivo han podido usarlo sin inconvenientes.



2. ¿Qué pasa si yo he pasado por el peaje pero no tengo al momento el tag?

Quienes han pasado por el peaje pero no tienen el tag, existe un registro fotográfico que permite saber cuántas veces lo hicieron. Así, ese valor se podrá descontar de las recargas que hagan cuando ya adquieran el tag.



La entidad municipal indicó que para hacer el seguimiento sobre el número de pasadas, saldos, vehículos registrados y otra información está la ‘app’ Peaje Guayasamín.



3. ¿Y si no adquiero hasta el 15 de agosto el tag?

La venta de tag continúa de forma permanente en los centros de atención al cliente y mediante la ‘app’ Peaje Guayasamín. Sin embargo, desde el domingo se podrán emitir multas para quienes no lo tengan.

4. ¿Qué ocurre si yo no uso esa ruta, pero por alguna emergencia debo pasar con mi vehículo sin el tag?

De acuerdo con la Epmmop, si un conductor no tiene un tag no puede circular por el peaje Guayasamín. Lo que recomienda esa entidad es transitar por las vías alternas como las avenidas De Los Conquistadores y Simón Bolívar para evitar sanciones. La Epmmop sugiere adquirir el tag con la recarga mínima de pasadas que cuesta USD 15. El saldo no se caduca.



5. Si vengo de otra provincia o ciudad o uso a diario esa vía, ¿debo comprar el tag?



En ese caso el Municipio recomienda nuevamente tomar vías alternas.



6. Si ya he pasado 10 veces, por ejemplo, y no adquiero el tag hasta el sábado ¿me cobran luego?

Eso no es posible. El Municipio reiteró que es necesario adquirir el dispositivo tag. Caso contrario, cada pasada será sancionada con la multa que se contempla en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 390, numeral 2. Es decir, el 15% de una Remuneración Básica Unificada, es decir USD 60.

7. ¿Dónde se adquiere el tag?

Se lo puede comprar en los estacionamientos de San Blas (Guayaquil N443 – 1 y Caldas), Carolina 8 (av. Eloy Alfaro y Juan Severino) y Carollo 1 (calle Matilde Álvarez y av. Mariscal Sucre).



El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30. Otro punto de venta es el Centro de Atención al Cliente, ubicado en el subsuelo 1, local S12, en el Centro Comercial Scala Shopping. Hay atención de lunes a jueves de 10:00 a 19:00. Los sábados y domingos de 10:00 a 17:00.



También está habilitada la venta en la Administración Eugenio Espejo (Amazonas y Pereira), en el norte de la Ciudad. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 16:30.

8. ¿Cuál es el costo del dispositivo?

El costo del tag se estableció en USD 7 y la recarga de inicio es de USD 15.



Según la Epmmop, no existen multas ni recargas en la adquisición de los dispositivos. Por ello, en caso de que se excedan esos valores al momento de la compra o existan otros inconvenientes, la Epmmop habilitó el número 1 800 510 510 opción 3, mensajes de texto por WhatsApp al 099 678 7802 o a través de la redes sociales @ObrasQuito.