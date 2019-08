Transportistas pesados piden revisar la restricción Hoy no circula para su sector

LEA TAMBIÉN

La Federación Nacional de Transporte Pesado plantea al Municipio de Quito que se mantenga el pico y placa, en lugar del Hoy no circula para el transporte que distribuye todo tipo de productos a Quito, para evitar la afectación al sector comercial.

En una rueda de prensa realizada este jueves 22 de agosto del 2019, en Quito, informaron que enviaron una carta hace tres semanas al alcalde Jorge Yunda mostrando su preocupación y han pedido reuniones con él y con el secretario de Movilidad, Guillermo Abad pero afirman no haber tenido respuesta.



Según Luis Felipe Vizcaíno, presidente del gremio, han podido conversar únicamente con delegados de la Secretaría y sus planteamientos no han sido considerados. Agregó que los camiones no son elementos suntuarios sino una herramienta de trabajo que genera desarrollo y empleo y ya tienen una restricción adicional al resto de vehículos.



Por ello pidieron públicamente a Yunda una reunión hasta el 29 de agosto próximo y si no son recibidos hasta esa fecha, organizarán una asamblea general nacional el 4 de agosto para pedir que les "permitan trabajar".

Los camiones pesados no pueden ingresar a la zona de circulación restringida de 07:00 a 09:00 y de 16:00 a 19:30 de lunes a viernes, sin distinción del dígito final de la placa de su vehículo.



Señala que si a eso se suma una prohibición de ingreso un día a la semana a cada camión, se complicaría el abastecimiento para Quito y habría pérdidas tanto para los transportistas como para los empresarios que envían y reciben productos.



Según Vizcaino, en el 2018 en Pichincha se matricularon aproximadamente 98 000 camiones que apoyan el servicio y operatividad de la industria y el comercio en general.



Además, afectaría a la población porque se incrementarían los costos finales de los productos. Con la medida, dice, al menos el 40% de camiones que esté asignado a Quito en una semana se vería afectado, sin contar con aquellos que ingresan productos desde otras provincias.