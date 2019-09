El transporte de carga pesada se suma a la medida Hoy no circula en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Quito (AMT), anunció que la medida Hoy no circula aplicará para el transporte de carga pesada. Las declaraciones la hizo este jueves 5 de septiembre del 2019.

El funcionario explicó que se llegó a un acuerdo para que se aumente una hora más en las franjas horarias del transporte pesado. Es decir que de 04:00 a 20:30 no van a poder circular de la ciudad.



Con la medida del Hoy no circula y con la hora más de incremento está de acuerdo el sector del transporte pesado, según Gaibor. "Ellos quieren colaborar con la repavimentación de Quito".



El directo de la AMT adelanto que con el sector de taxismo se encuentran en reunión para lograr acuerdo y que espera que se adhieran a la medida del Hoy no circula.



La restricción de circulación vehicular en Quito empieza el lunes 9 de septiembre.