Hoy no circula se aplica con el inicio de trabajos en cinco vías

Desde hoy ( 9 de septiembre del 2019) y durante los próximos ocho meses regirá la medida Hoy no circula. Los vehículos cuyo último dígito de su placa coincida con el calendario fijado por el Municipio no podrán circular entre 05:00 y 20:00 en el área urbana.

Con el inicio de esta restricción arranca también el plan intensivo de repavimentación que lo motiva. La Empresa de Obras Públicas (Epmmop) anunció que hoy comenzarán los trabajos en cinco de los 39 tramos viales programados en 187 barrios. Esas obras las ejecutará la Epmmop en la av. La Ecuatoriana (sur) y las calles Chimborazo y Loja (Centro), de Los Cedros y de Los Nogales (norte). Pero aún no se ha informado sobre los contratos con empresas privadas que se encargarán de los trabajos en otras arterias viales en el norte, centro y sur de la ciudad.



La inversión inicial será de USD 41,5 millones y los trabajos se harán en 110 km de vías, 70 de ellos en el sur y los restantes, en el norte, incluyendo aceras y parterres.



Aunque es una decisión tomada, existen dudas sobre la pertinencia de este plan. Aneta emitió un comunicado en el que señaló que no hay relación técnica directa entre el Hoy no circula y la repavimentación temporal por sectores, pues este tipo de medidas se aplica cuando los problemas de congestión son en toda la urbe.



Al respecto, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, indicó ante el Concejo Metropolitano que si bien las vías seleccionadas suman el 2% del total, en ellas se concentra el 40% de la carga vehicular. “No es lo mismo intervenir una calle del Centro Histórico que la Simón Bolívar. La carga ve­hicular entre una y otra difiere abismalmente”.



Esta medida funcionaría si estuviese alineada con una macroestrategia de movilidad, señaló Aneta. Y debería contar con sistemas multimodales de transporte, como “alternativas sostenibles, seguras, eficientes y asequibles”, para movilizar personas y carga.

Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Pichincha y la Mesa de Movilidad Sostenible del Cabildo Cívico de Quito solicitaron al Municipio que en los trabajos de repavimentación se incluyeran pasos peatonales seguros. Además, pidieron que se planificara arbolado público urbano, que recupere espacio frente a parqueaderos que privilegian a los autos por sobre los peatones.



Según el alcalde Jorge Yunda, este plan es el inicio de una serie de medidas que se tomarán para mejorar la movilidad en Quito. Por disposición legal, el pico y placa debía evaluarse cada seis meses y el Municipio planea hacer una primera evaluación en noviembre y otra cuando finalice el plan en marcha, en mayo próximo.