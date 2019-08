Tráfico intenso en la Simón Bolívar por la avería de un vehículo extra pesado en la Granados

LEA TAMBIÉN

La Agencia Matropolitana de Tránsito (AMT) informó que un vehículo extra pesado se encuentra averiado sobre la avenida Simón Bolívar - Granados la mañana de este viernes 23 de agosto del 2019.

El carril derecho en sentido norte- sur se encuentra obstaculizado por el vehículo, por lo que, agentes de la AMT se encuentran en la zona para agilizar el tránsito en el sector. Cerca de las 08:00 se habilitó un contraflujo emergente en Guápulo - Perla Quiteña y se realizó desvíos por el nuevo carril de la ampliación de la Simón Bolívar.

El vehículo extra pesado averiado sobre la avenidaSimón Bolívar - Granados. Foto: Twitter AMT



Aproximadamente a las 10:00 la AMT informó que la circulación vehícular en la avenida Simón Bolívar se normalizó y que el vehículo extra pesado fue puesto a buen recaudo.



Producto del tráfico intenso se formó una larga fila de autos, la congestión se extendió alrededor de varios kilómetros en la arteria vial.

El tránsito se volvió pesado sobre la avenida Simón Bolívar en varios sectores. Foto: Captura



En otro evento, un vehículo pesado se volcó por el sector del acceso a Guápulo. El hecho ocurrió a las 06:45, al lugar asistieron miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) para poder asistir la emergencia y precautelar que la carga no provoque daños en la vía. Además, para ayudar a descongestionar la transitada avenida.



Jorge Estrada, agente de Tránsito, indicó que la posible causa para que se produzca el accidente es el exceso de velocidad y el peso de la carga que transportaba el vehículo. Esto produjo que el tráiler perdiera estabilidad.



Por parte del CBQ, el teniente Edwin Parra, manifestó que dos personas resultaron afectadas y recibieron la atención necesaria. Indicó que no hubo víctimas que lamentar.

El vehículo pesado se volcó en la Simón Bolívar por el sector del acceso a Guápulo. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Parra añadió que se mantienen en el lugar para precautelar que el cobre sólido que llevaba el tráiler no cause inconvenientes. El tanque de combustible del vehículo no presenta un peligro ya que se tomaron las medidas necesarias.



Los cables contra los que impactó el vehículo pesado tampoco representan peligro ya que no son de luz sino de telecomunicaciones según informó el CBQ.



En el sector son frecuentes los accidentes de tránsitos de este tipo, por lo que la AMT recomendó que los conductores tomen las precauciones necesarias y reduzcan la velocidad ya que la curva es bastante pronunciada.