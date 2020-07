Seis cosas que se deben conocer tras la suspensión de la revisión técnica vehicular en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Ordenanza municipal que suspende la revisión técnica vehicular (RTV) en Quito para los automotores particulares durante el 2020 fue aprobada el martes 28 de julio del 2020. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que prepara las condiciones para retomar el servicio de matriculación y RTV para el transporte público y comercial: taxis, camionetas, buses, camiones, entre otros.

Mientras se aclare la situación, hay seis puntos que los usuarios deben tomar en cuenta:



1. La revisión técnica vehicular (RTV) y matriculación están suspendidas



La AMT informó que debe enviar a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) una propuesta de recalendarización para atender a los automotores que no han podido cumplir con el trámite debido a la emergencia sanitaria.

Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, dijo hoy, miércoles 29 de julio del 2020 en una entrevista radial en FM Mundo, que la aprobación de ese nuevo cronograma es competencia solo de la ANT.



2. Turnos y pago por la RTV

​

La AMT aclaró que el pago por la RTV no está habilitado mientras esté suspendido el servicio. El valor de la matrícula relacionado con el Servicio de Rentas Internas (SRI) sí se puede realizar así como la cancelación de la tasa de rodaje y las multas. Sin embargo, la cancelación de estos valores no implica que un vehículo ya esté matriculado.



Aguirre se refirió también a los turnos que ya estaban asignados antes de la emergencia por el covid-19. Deberán ser reagendados para los casos en los que se deba cumplir con la revisión técnica. La Ordenanza prevé que el transporte público y comercial deberá pasar una sola vez la RTV en el 2020.

El vicealcalde Santiago Guarderas explicó que, además del transporte público y comercial, los vehículos que asistieron a la revisión antes de la suspensión por la emergencia y no pasaron debido al incumplimiento de alguno de los requisitos sí deberán concluir con el proceso. La AMT informó que los pagos que ya se han realizado por concepto de la RTV se tomarán en cuenta en el 2021.

3. Matriculación en línea



En Quito todavía no se puede realizar la matriculación en línea. De acuerdo con la AMT, su propuesta de mecanismo para este fin ya fue enviada a la ANT y están a la espera de su aprobación. Aguirre indicó que tienen listas las plataformas.



4. Multas



La nueva Ordenanza y la atención de la RTV y matriculación están atadas a la Ley de Apoyo Humanitario. En el artículo 14 de esa normativa se señala que “se suspende el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica generados durante la vigencia del estado de excepción por calamidad pública”.

Actualmente rige el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional. La Constitución establece una vigencia de 60 días y el plazo vence el próximo 15 de agosto. Sin embargo, es posible una extensión de 30 días más.



5. Revisión para transporte público y comercial

​

El director de la AMT manifestó que el certificado de quienes cumplieron con el proceso durante el primer trimestre de este año es válido durante el 2020 ya que solo deben pasar una vez la RTV. Para el resto dependerá de la recalendarización que apruebe la ANT.



Un dato importante es que la Ordenanza contempla una disposición en la que se señala que si no se aprueba dicha recalendarización hasta el 1 de septiembre, este tipo de transporte no deberá cumplir con el proceso este año.

6. ¿Cómo liberar vehículos retenidos?



La AMT informó sobre el procedimiento para liberar a los automotores que han sido retenidos por incumplir las restricciones del semáforo amarillo. Desde el 3 de junio pasado, 1 191 ciudadanos incumplieron con la norma aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional sobre los días de circulación de cada placa.



Hay cinco requisitos para liberar al automóvil: haber permanecido los cinco días retenido, cancelar el 50% de una Remuneración Básica Unificada (USD 200), demostrar la propiedad del vehículo, pagar el valor del servicio particular de la grúa y que el retiro lo efectúe el propietario.

Las liberaciones se hacen desde las 08:00 hasta las 16:30, de lunes a viernes, en los nueve centros de retención vehicular que funcionan en Quito.