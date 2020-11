Bomberos evitaron un suicidio del puente de Los Pájaros, en Quito

LEA TAMBIÉN

Hoy, domingo 1 de noviembre de 2020 a las 11:00, el Cuerpo de Bomberos de Quito acudió a un llamado del ECU- 911 y de la Policía Nacional para el rescate de un joven, de aproximadamente 30 años, que intentó lanzarse del puente de Los Pájaros, en la Mitad del Mundo, para terminar con su vida. El joven, de quien se guarda en reserva su nombre, permaneció inmóvil y en silencio por una hora mientras los efectivos del Cuerpo de Bomberos conversaban con él.

Al no tener respuesta, optaron por el procedimiento alternativo que consistió en tomarlo por sorpresa y sujetarlo. El suboficial del Cuerpo de Bomberos, Marco Cabrera, que participó en el operativo de rescate, afirmó que claramente se trató de un intento suicida, porque el joven se encontraba en el filo del puente dispuesto a lanzarse al vacío.



Cabrera advierte que, en estos momentos críticos, intentan “ganarle desde el punto de vista psicológico” para evitar el suicidio, así que después de varios minutos de intentar persuadirlo, tuvieron que recurrir al método del factor sorpresa para sujetarlo y evitar que materialice su idea. Los bomberos, en estos casos, esperan que la persona se descuide e inmediatamente un compañero se lanza sobre el joven y lo agarra de las manos. Como señala el suboficial, una de las tareas del Cuerpo de Bomberos es salvar vidas, así que varias veces han intervenido para evitar los suicidios.

AHORA | Personal de @BomberosQuito, en labor conjunta con @PoliciaEcuador, acaban de evitar que un joven salte desde el “Puente de los Pájaros”, sector Mitad del Mundo. #SalvamosVidas pic.twitter.com/ypfFOlKkuC — Bomberos Quito (@BomberosQuito) November 1, 2020



Una vez que el joven fue rescatado, los bomberos procuraron conversar con él para poderlo llevar a la casa y pedir ayuda psicológica. Aunque durante varios minutos, el joven no pronunciaba palabra, un suboficial del Cuerpo de Bomberos logró conversar con él y así se logró que le le facilitó un número de teléfono. Inmediatamente llamaron a este número, pero no obtuvieron respuesta. Finalmente, cuando el joven estuvo más estable emocionalmente, fue entregado a la Policía.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que la pandemia provocada por el covid-19 está afectando la salud mental de las personas. Datos de estudios recientes muestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión especialmente trabajadores de la salud, que, sumadas a la violencia, los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, y las sensaciones de pérdida, son importantes factores que pueden incrementar el riesgo de que una persona decida quitarse la vida.



"Todavía no sabemos cómo el aumento de la depresión, la violencia doméstica o el consumo de sustancias impactará en los índices de suicidio en la región, pero es importante tomarse un minuto para hablar del tema, apoyarnos mutuamente en estos tiempos de pandemia y conocer los signos de advertencia del suicidio para ayudar a prevenirlo”. Lo dijo Renato Oliveira e Souza, jefe de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OPS.

La familia debe estar alerta ante señales. La mayoría de los suicidios son precedidos de signos de advertencia verbal o conductual como hablar sobre: querer morirse, sentir una gran culpa o vergüenza, o sentirse una carga más para los demás. Otros signos son sentirse vacío, sin esperanza, atrapado o sin razón para vivir; sentirse extremadamente triste, ansioso, agitado o lleno de ira; con un dolor insoportable, ya sea emocional o físico, dijo la OPS.



Asimismo, cambios de comportamiento como hacer un plan o investigar formas de morir; alejarse de los amigos, decir adiós, regalar artículos importantes o hacer un testamento; hacer cosas muy arriesgadas como conducir con una rapidez extrema; mostrar cambios de humor extremos; comer o dormir demasiado o muy poco; consumir drogas o alcohol con más frecuencia, pueden ser signos de advertencia del suicidio.



En Ecuador es posible conseguir atención psicológica, si se llama al 171. Le derivan a un especialista, para que escuche cuál es la situación y le preste la ayuda necesaria.