Un socavón en el barrio Lomas de Monteserrín preocupa a los moradores

Los moradores de los conjuntos residenciales del barrio Lomas de Monteserrín, ubicado en el norte de Quito, piden al Municipio que intervenga de forma inmediata en el socavón que se produjo en la intersección de la antigua vía a Nayón y la calle Leonardo Tejada.

La mañana de este viernes 9 de noviembre del 2018, este Diario recorrió el sector. Patricia Salinas, dirigente, asegura que el peligro es inminente. Según ella, desde hace cinco años soportan taludes y deslaves de tierra. "Entendemos que el Municipio ya aprobó un presupuesto para este problema. Estamos en noviembre, si esto se deja pasar por alto se terminará el 2018 y no tendremos soluciones".



Los moradores señalan que la situación se agravó en las lluvias registradas en el pasado invierno, en mayo pasado, cuando se produjo un deslave de grandes proporciones y se cerró el acceso a Nayón ubicado más abajo del redondel de la Universidad de las Américas (UDLA).



Una parte de la calzada en ese punto está en el aire. Por encima, las autoridades colocaron plásticos y conos naranjas para que los vehículos no circulen junto al sitio afectado por el talud.

La preocupación de los vecinos de Monteserrín es porque ya comenzaron las lluvias en Quito y la situación puede agravarse. En la foto, el socavón visto desde arriba este 9 de noviembre del 2018. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Salinas explica que en los conjuntos residenciales y condominios del sector viven cerca de 1 500 familias, las cuales sufrirán las consecuencias si la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) no interviene de forma inmediata.



Alicia Pavón es otra vecina. Teme que el punto crítico se derrumbe por las lluvias y la gente no pueda salir de los conjuntos residenciales de Lomas de Monteserrín. "El socavón está abierto y al ras de esta calle. Aquí, el paso de vehículos es constante".



La preocupación es porque ya comenzaron las lluvias en Quito y la situación puede agravarse. "De forma urgente pedimos a la Alcaldía que repare este talud y que construyan el muro de contención que nos han ofrecido varias veces".



Marcelo Londoño vive 9 años en ese sector. "Temo que con las lluvias esto cause más problemas y nos quedamos sin la única vía de acceso que tenemos".



Asegura qué hay mucho peligro allí, principalmente para los buses de transporte escolar que circulan con decenas de niños.