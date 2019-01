Nuevo sistema automatizará parqueaderos municipales de Quito

LEA TAMBIÉN

Una aplicación móvil permitirá a los usuarios de los parqueaderos municipales de Quito conocer con anticipación cuáles están disponibles.

Esa es una de las innovaciones que se aplicarán en el sistema de estacionamientos con el que actualmente cuenta la ciudad. En total, este servicio ofrece 4 043 plazas en el norte, centro y Cumbayá, entre espacios cubiertos y al aire libre.



Esa aplicación estará disponible en mayo para sistemas operativos iOS y Android. Los usuarios podrán descargarla directamente a los celulares.



Además de que permitirá a la gente identificar en qué sitios hay plazas libres y mapas para llegar a cada uno de los siete estacionamientos del Centro Histórico, también se contará información de los ocho lotes abiertos del parque La Carolina, los tres del parque Bicentenario, el del parque Cumandá y el de La Esquina, en Cumbayá.



El desarrollo de la plataforma es parte de un contrato por un monto de USD 155 946 que se suscribió con NextControl en noviembre y que se enfoca en automatizar el sistema de parqueaderos de Quito.



Bolívar Muñoz, gerente de Terminales y Estacionamientos de la Epmmop, explica que la nueva tecnología permitirá mejorar la administración de los estacionamientos. Se trata de un sistema que controla los registros contables y hace cierres de caja automáticos. Es decir, que no permitirá informes ni registros manuales del ingreso o salida de vehículos.



En el caso de la Red de Estacionamientos, que tiene 2 130 plazas y que cubre los lotes de La Carolina, el Bicentenario, Cumandá y Cumbayá, ahora se realiza la obra civil. Se construyen bases para instalar los dispensadores de tiquetes y la valla automática que permite el ingreso y salida de vehículos. También se colocan ductos para cableado de datos.



Ahora, en esos sitios un guardia entrega un tiquete que se imprime en la caseta de recaudación. La barrera se levanta desde adentro. Los fines de semana, la gente hace filas para entrar a los estacionamientos de La Carolina, esperando que se desocupe una plaza. Además de la alta demanda, el tiempo que se usa en un proceso manual para entrar y salir agudiza el problema.



Con el nuevo sistema, el usuario podrá presionar un botón y se imprimirá el comprobante de ingreso. Al salir, el cliente debe presentar el papel en la caseta, cancelar el valor y usar el código generado para que la barrera se levante.



En parqueaderos como el Cadisan, los 2 Montúfar o el de La Ronda no se hará obra civil, puesto que ya tienen equipos para imprimir tiquetes y desbloquear la valla con ellos.



Muñoz explica que, en esos casos, se actualizará el software para mejorar el control y la administración del sistema.



Fernanda Vela es usuaria de varios de los estacionamientos municipales. Considera que también debería mejorar la ventilación, el ascensor y los baños del Cadisan. Cuenta que si debe salir de ese lugar alrededor del mediodía, puede pasar media hora o más esperando en la fila, pues por la congestión en la calle Olmedo, se vuelve muy difícil que los autos en la vía cedan el paso para evacuar el parqueadero.



El lunes, en ese mismo estacionamiento, una mujer llevaba a su hija, que tiene una discapacidad, pero olvidó su carné del Conadis. Ella no pudo acceder al beneficio de parqueo gratuito que dispone la Ordenanza metropolitana 170 para personas con discapacidad o de la tercera edad.



Muñoz dice que el software permitirá el acceso al servicio de la Dirección Nacional de Registro y Datos Públicos, a través de la cual se podrá comprobar la condición de la persona que tiene derecho a este beneficio. Así, esto dejará de ser manual y será tecnificado.



Está previsto que todo esté listo en mayo y que se aplique también en Fundeporte, en el sur, que ahora será administrado por el Municipio.



Con otro contrato, el Cabildo comprará un sistema guiado para ubicar plazas libres y ocupadas con luces verdes y rojas. Se iniciará en el Cadisan.