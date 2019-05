¿Por qué hay enjambres sísmicos? El Geofísico responde a 14 preguntas sobre los sismos de Quito

LEA TAMBIÉN

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional se refirió este 29 de mayo del 2019 a las preguntas frecuentes de las personas, sobre el enjambre sísmico que se registró en Quito entre las 13:28 del martes 28 de mayo y la 01:11 de este miércoles.

El IG informó que el 'enjambre de sismos' está asociado a uno de los segmentos de la falla de Quito, que pasa bajo la ciudad. “Lo que se ha registrado el día de hoy corresponde a un enjambre de sismos, con magnitudes pequeñas. Estos enjambres ya se han presentado en otras ocasiones y típicamente, la actividad disminuye a los pocos días. Sin embargo, no se puede descartar que pueda ocurrir un sismo de mayor magnitud, dado que estamos sobre una falla activa”, dijo el Geofísico en el informe emitido a las 23:20 del martes 28 de mayo.

1.¿Qué pasó ayer (28 de mayo del 2019) en Quito?



Hubo un pequeño enjambre sísmico, es decir pequeños sismos similares cercanos en el tiempo y en el espacio, sin tener una secuencia sismo(s) precursor(es) - sismo principal - réplicas.



2.¿Qué tan frecuentes son los enjambres sísmicos?



Son muy frecuentes en Ecuador (varios por año) y muy diversos, tanto en sus ubicaciones como en sus características. En Quito hubo varios enjambres y sismos importantes con réplicas en las últimas décadas.



3.¿Por qué hay enjambres sísmicos?



Los enjambres sísmicos pueden tener diferentes orígenes: tectónico, volcánico y antrópico.



Los enjambres tectónicos son causados por pequeñas rupturas de una falla en la corteza terrestre debido a los movimientos de las placas tectónicas.



Los enjambres volcánicos son causados por la actividad del sistema hidrotermal o el movimiento del magma. La actividad volcánica puede provocar enjambres sísmicos en fallas tectónicas cercanas.



Los enjambres antrópicos son causados por la actividad humana como la fracturación hidráulica para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.

4.¿Dónde ocurrió el enjambre?



La localización de los sismos está sobre la falla de Quito y su mecanismo de ruptura es inverso, es decir el bloque occidental (Quito) está subiendo sobre el bloque oriental (los valles).



5.¿Por qué se sintieron estos sismos tan pequeños?



En general no se sienten sismos de esta magnitud (menores a 3) pero en este caso fueron sentidos porque ocurrieron justo debajo de la ciudad a poca profundidad (menos de 7 km).



6.¿Qué significa MLv?



MLv significa Magnitud Local calculada en la componente Vertical de los sensores sísmicos.



7.¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?



Son sinónimos. Sismo y terremoto son términos más científicos mientras que temblor es un término más popular.



8.¿Cuál es la diferencia entre terremoto y maremoto?



Maremoto es sinónimo de tsunami y significa una (o varias) gran ola generada por un sismo, un deslizamiento o un impacto de meteorito en el mar.

9.¿Cuál es la relación entre el sismo de Perú del 26 de mayo del 2019 y los sismos de Quito?



Estos sismos son muy distintos. El sismo de Perú fue producido por una ruptura de la placa oceánica en subducción a gran profundidad (mayor a 100 km) y con una gran magnitud (M 8.0).



10.¿Pueden ocurrir más sismos y de mayor magnitud?



En un enjambre la secuencia de sismos es aleatoria, entonces es posible que ocurran más sismos de menor o mayor magnitud.



11.¿Cuál es la magnitud máxima de un sismo de la falla de Quito?



Según varios estudios científicos, la falla de Quito puede producir sismos de hasta magnitud 7.0, los cuales pueden ser muy destructivos.



12.¿Se pueden predecir sismos?



La sismología trata de encontrar un método científico para responder a esta pregunta. Pero a la fecha (29 de mayo del 2019) no existe un método fiable de predicción.



13.¿Qué se debe hacer durante un enjambre sísmico?



Poner en práctica su plan de emergencia familiar, conocer los sitios seguros más cercanos, estar preparados con la mochila de emergencia y estar atentos a las fuentes oficiales de información.



14.¿Qué no debemos hacer durante un enjambre sísmico?



Entrar en pánico, compartir, difundir información no verificada y alarmista.