Las misas se multiplicarán el Domingo de Ramos en Quito; la iglesia de El Quinche estará cerrada

Por segundo año consecutivo, las procesiones de Domingo de Ramos no se harán ni dentro ni fuera de las iglesias de Quito, por la pandemia del coronavirus. En su lugar, este domingo -28 de marzo del 2021- se multiplicarán las misas.

Con este rito, con el que el mundo católico recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, la Iglesia dará inicio a su denominada Semana Mayor, la cual finalizará con el Domingo de Resurrección, el 4 de abril.



Las eucaristías planeadas serán presenciales (con aforo máximo de30%) y también 'online'; el pasado año 2020, durante la Semana Santa los templos permanecieron cerrados y las homilías fueron ciento por ciento virtuales.



En esta edición, la consigna es multiplicar las misas tal cual se solicitó desde la Arquidiócesis de Quito, que agrupa a 200 parroquias eclesiales en toda su jurisdicción.



Por ejemplo, en la iglesia de San Francisco, en el Centro, habrá el mayor número de misas; la primera será a las 07:00, luego a las 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00 y 18:00, contó fray Darío Hernández.

La idea es que los fieles escojan cualquiera de ellas y lleguen espaciadamente y con un ramo de hierbas aromáticas o rosas. Aquel atado, puntualizó el religioso, no será bendecido con agua como así era la costumbre.



En su lugar, desde el altar mayor, el sacerdote los bendecirá grupalmente. En ningún caso, pasará por cada asiento que estará ocupado por el devoto, las misas no se extenderán más allá de 40 minutos.



Tras cada misa, contó fray Hernández, en San Francisco se abrirá la mampara del ingreso del templo para que los fieles no se amontonen el momento de salir. Y luego se desinfectará el lugar para la siguiente homilía.



Más al norte de San Francisco, siguiendo por la calle Cuenca, está la basílica La Merced, y allí el Domingo de Ramos solo se recordará con una misa de las 07:00 y a través del Facebook Live, contó el padre Eduardo Navas, superior provincial de la orden La Merced en Ecuador.

Además, recordó que estos tiempos que corren "es urgente vivirlos con fe y esperanza", y que la Semana Santa hay que verla como un espacio para hacer un cambio y “siempre renovarnos para bien”.



En otro de los templos emblemáticos del Centro Histórico, el de San Agustín, también se vivirá un Domingo de Ramos con misas regulares; allí habrá tres: a las 08:00, 10:00y 12:00, contó María José Galarza, guía del convento.



La bendición de los ramos se hará por cada uno de los puestos. Los fieles se ubicarán, como así fue dispuesto, dos en cada banca y siempre guardando el distanciamiento requerido.



Mientras tanto, en el santuario El Quinche se vivirá en consonancia con las disposiciones de las autoridades y se cerrará el lugar, mencionó su director, padre Javier Parpuzán.

Por eso las eucarísticas se realizarán en el Campo Mariano, ubicado tras el santuario (calle Olmedo y Cuenca), cada 50 minutos y durante todo el domingo; comenzarán desde las 05:00 hasta las 17:00.



El padre Parpuzán pidió a los fieles ir al Campo Mariano si desean escuchar la misa en directo, pero que tomen en cuenta que si bien el lugar tiene una capacidad para 9 000 personas sentadas, por las medidas de seguridad solo se admitirán a 300 fieles en cada misa.



Sugirió que mejor se queden en casa y se conecten al Facebook Live de Santuario de la Virgen del Quinche o a través de radio Matovelle. Todo con tal de evitar posibles contagios de covid-19.