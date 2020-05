Cámara de Comercio de Quito pide al alcalde Jorge Yunda pasar a semáforo amarillo el 26 de mayo del 2020 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito dijo este miércoles 20 de mayo del 2020 que el alcalde Jorge Yunda se comprometió a pasar la ciudad a semáforo amarillo desde el próximo martes 26 de mayo.

Así lo publicó Alarcón en su cuenta de Twitter, "Converse con el Alcalde

@LoroHomero (Jorge Yunda) y se comprometió a que #Quito avance hacia el semáforo amarillo al cumplirse 70 días de confinamiento, el martes 26 de mayo. Se necesita el compromiso de todos para que esta salida sea ordenada."

Converse con el Alcalde @LoroHomero y se comprometió a que #Quito avance hacia el semáforo amarillo al cumplirse 70 días de confinamiento, el martes 26 de mayo.



Se necesita el compromiso de todos para que esta salida sea ordenada.



A trabajar por el 🇪🇨💪💪 — Patricio Alarcon (@PatricioAlarco2) May 20, 2020



El alcalde Jorge Yunda aún no se ha pronunciado al respecto.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional reporta un total de 34 854 casos confirmados de covid-19 en Ecuador hasta este miércoles 20 de mayo del 2020. El boletín diario señala que esta cifra se desprende de un total de 100 248 muestras rápidas y PCR.



La cifra total de fallecidos en el contexto del virus en el país es de 4 693. De estos, 2 888 son muertes confirmadas por coronavirus. Las 1 805 restantes corresponden a fallecimientos por insuficiencia respiratoria.



Pichincha reporte 2 952 casos positivos de la enfermedad, la mayoría en Quito, con 2 769 pacientes.



El Concejo Metropolitano de Quito aprobó en segundo debate la tarde del martes 19 de mayo del 2020, una ordenanza que establece las reglas que las personas deberán acatar al salir al espacio público, así como las multas y sanciones para los contagiados que incumplan el aislamiento domiciliario por la pandemia del covid-19.



La nueva normativa contempla 10 reglas de conducta, prohibiciones y sanciones con el objetivo de mitigar el riesgo de propagación del coronavirus que deberán cumplirse en el espacio público.



1. Toda persona que transite o realice actividades de cualquier tipo en el espacio público deberá obligatoriamente llevar mascarilla, y usarla de la forma correcta, es decir cubriendo su nariz y boca.



2. Las personas deberán guardar una distancia de al menos dos metros unas de otras. La autoridad deberá colocar señalética vertical y horizontal para que las personas puedan respetar los espacios.



3. Deberán llevar siempre la cédula de ciudadanía, de identidad u otro documento oficial que permita identificarla.



5. Incluso las personas que viajen en vehículo deberán usar mascarilla. Asimismo quienes usen moto, bicicleta o medios de transporte no motorizados. Todos los pasajeros de vehículos deberán usar esta protección sin importar si son familiares o viven en la misma casa.



6. Quien no acate estas disposiciones será sancionada con una multa equivalente al 25% de un salario básico unificado, es decir USD 100. Si es reincidente, deberá pagar el doble: USD 200. Si los infractores son menores de edad, la multa deberá ser pagada por sus padres o representantes legales.



7. El Municipio deberá dotar de mascarillas de forma gratuita a los grupos de atención prioritaria, en la medida de sus posibilidades económicas y operativas. Y deberá entregar todos los implementos de protección a personal en primera línea de atención de la emergencia (AMT, AMC, Bomberos, etc). Lo que incluye mascarillas, gafas de protección, trajes de bioseguridad y demás material de protección.



8. Las personas diagnosticadas con covid-19 y quienes se encuentren en aislamiento obligatorio no podrán utilizar los bienes de uso público. Solo podrán salir a las calles para ir a los controles médicos y es preferible que lo hagan en vehículos de emergencia y con todas las seguridades.



9. Los contagiados solo podrán salir de sus viviendas o centros médicos, cuando haya culminado el aislamiento, siempre y cuando tengan el certificado de haber sido dado el alta epidemiológica.



10. El paciente diagnosticado positivo, que incumpla esta normativa será sancionado con una multa equivalente a 1,5 salarios básicos unificados, es decir USD 600. Si es reincidente, deberá pagar tres salarios básicos, es decir USD 1 200.