Dos de las cinco salvedades pedidas por Quito se aceptaron

Que las entidades públicas se mantengan en teletrabajo y que, al no habilitar el servicio de transporte público, se permita la libre circulación de unidades institucionales, fueron los dos pedidos (de los cinco que hizo el COE metropolitano al COE nacional) aceptados por la autoridad máxima.

La tarde de ayer 27 de mayo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer las nuevas medidas que regirán en las ciudades tomando en cuenta el color del semáforo en el que se encuentren. Y aprovechó para pronunciarse sobre el pedido que el alcalde Jorge Yunda hizo al proponer para la capital un semáforo ‘amarillo modificado’.



Romo confirmó que el COE nacional aceptó el pedido de empezar a flexibilizar las medidas desde el 3 de junio, y manifestó que los temas relacionados con el teletrabajo y los buses fueron aceptados, tomando en cuenta que Quito es la ciudad más poblada, con casi tres millones de habitantes, y el centro financiero y político del país.



El COE nacional no aprobó, en cambio, la propuesta de un nuevo horario en el toque de queda. Sobre el pedido del Municipio de colaborar en el control del cerco epidemiológico, Romo señaló que los gobiernos locales no están facultados para esa tarea.



Se comprometió a trabajar con la Secretaría de Movilidad y conocer la propuesta sobre el manejo de salvoconductos, pero recordó que esa es potestad del COE nacional.



El cambio en el color del semáforo incluye también la activación de las instituciones privadas con un máximo del 50% del personal en modo presencial, para lo cual será necesaria la aplicación de horarios escalonados.



En lo referente a la restricción vehicular, dependiendo del número de placa, los automotores podrán rodar únicamente dos días a la semana, y el domingo la circulación estará prohibida.

En esa misma línea, la reactivación de las actividades productivas será con estrictos protocolos de bioseguridad y la apertura de locales comerciales deberá hacerse con el 30% del aforo.



El sector comercial se está preparando para volver a abrir sus puertas de manera parcial, lo que implicará una mayor movilidad de personas.



María Fernanda Garcés, secretaria de Desarrollo Productivo, indicó que en Quito existen unos 900 000 trabajadores y 200 000 empresas y unidades productivas. Estas deberán identificar a las personas vulnerables, quienes no pueden reintegrarse a las labores.



Entre ellas, trabajadores de la tercera edad, con enfermedades crónicas, embarazadas o en período de lactancia.

Las actividades que no se reinician en esta fase son discotecas, bares, hoteles, peluquerías, gimnasios y otros establecimientos de esparcimiento.



La Secretaría de Desarrollo creará una plataforma donde las actividades puedan registrarse y obtener la información de los protocolos vigentes. Luego se hará un control aleatorio para verificar su cumplimiento.



El COE nacional y metropolitano aprobaron como proyectos piloto de reinicio de actividades a los sectores madereros, textiles, automotor, metalmecánico y de la construcción. La idea es que las empresas que empiecen operaciones el miércoles 3 de junio se adhieran a esos protocolos.



El Alcalde anticipó que si la gente no cumple las nuevas disposiciones, se retomará el semáforo rojo en la ciudad, incluso, el nuevo confinamiento tendría mayores restricciones si los contagios se incrementan.



La propuesta de movilidad, aceptada



El esquema tradicional establece que cuando una población cambia el color del semáforo, se activa el transporte público al 50% de su capacidad. Sin embargo, en el caso de Quito, el alcalde Jorge Yunda indicó que el servicio se reanudará ocho días después de iniciado el amarillo, es decir, el 11 de junio. Mientras tanto, el Municipio seguirá ofreciendo el transporte gratuito con rutas establecidas únicamente a los sectores estratégicos (salud, FF.AA., policías, etc).



El COE nacional dijo que respetaría las decisiones de los municipios en este tema y aceptó que los buses institucionales (que transportarán al personal de las empresas) operen sin restricciones. Los taxis trabajarán con restricción par e impar, y la carrera mínima será de USD 1.

Cabildo no emitirá salvoconductos



Una de las principales razones para que los autos congestionen las calles de la capital, pese a las restricciones de movilidad, son los salvoconductos. Durante la emergencia sanitaria debería haber al día no más de 90 000 autos en vías, sin embargo se contabilizan más de 140 000.



Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, cuenta que hay abuso en el manejo de esos documentos.



Para poder realizar un mejor control, el Municipio hizo el pedido para que se le devuelva la potestad para manejar y emitir los salvoconductos. La Ministra de Gobierno se comprometió a analizar el pedido pero recordó que es el COE nacional quien maneja el tema. 14 906 autos fueron sancionados por incumplir la restricción en la ciudad, hasta ayer.

COE manejará cerco epidemiológico



Gremios médicos e investigadores coinciden en que uno de los principales problemas es el control del cerco epidemiológico. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, indicó que el 54,3% de personas contagiadas de covid-19 en Quito no han cumplido el aislamiento. De 1 320 casos positivos analizados, 717 han salido a las calles. El pedido es que el Municipio asuma el manejo del cerco epidemiológico, en coordinación con el Ministerio de Salud. La capital cuenta con un Centro Epidemiológico Metropolitano, en el que funciona un ‘call center’ con 40 funcionarios, quienes pueden llamar a los pacientes para confirmar que no salgan de casa.



El COE nacional dijo ayer que los gobiernos cantonales no están facultados para el control epidemiológico.

Sigue teletrabajo en entidades públicas



El pedido del COE metropolitano de que las instituciones públicas continúen con la modalidad de teletrabajo fue aceptado.



Según el esquema del COE nacional, al pasar a semáforo amarillo, las actividades del sector público regresan al modo presencial, sin embargo se hizo una excepción con Quito, ya que la capital agrupa a una mayor cantidad de funcionarios públicos (unos 130 000 según los registros de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio), quienes podrían tener problemas para movilizarse a sus labores, al no estar funcionando el servicio de transporte.

Según indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo, el sector público retomará la jornada en modo presencial el 15 de junio.

Cambio en toque de queda fue negado



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó ayer que una ciudad con semáforo amarillo deberá cumplir el toque de queda de 21:00 a 05:00, y rechazó el pedido del Municipio de Quito de modificar ese horario y que vaya de 18:00 a 05:00.



Romo explicó que en semáforo amarillo, lo ideal es tener más horas de funcionamiento, y que la capital incluso debería pensar en estar activa por 18 o hasta 24 horas, para así extender los horarios de atención y evitar aglomeraciones.



El Cabildo indicó que hizo el pedido sobre todo por cuestiones de seguridad, más aún tomando en cuenta que durante el amarillo modificado no habrá buses. Las personas que violen el toque de queda deberán pagar una multa de USD 100.