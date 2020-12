Cada vez hay más personas sancionadas en Quito por incumplir las normas de bioseguridad

En la última semana se ha reportado una mayor cantidad de personas sancionadas por no cumplir con las medidas de bioseguridad en Quito.

Desde el 14 hasta el 20 de diciembre del 2020 -según la Agencia Metropolitana de Control (AMC)- se emitieron 578 actos de inicio de procesos sancionatorios contra quienes libaron en los espacios públicos, no utilizaron la mascarilla de forma adecuada y no respetaron los dos metros de distanciamiento.

“Es la cifra más alta que registramos desde que comenzó la emergencia sanitaria el 16 de marzo. Se trata de un incremento del 140% con relación a la semana anterior al 14 de diciembre”, explicó Estefanía Grunauer, supervisora general de la AMC.



Para la funcionaria, la gente se ha relajado más desde que comenzó este mes. Del total de sancionados en la última semana, 189 corresponden a quienes no utilizaron tapabocas o lo hicieron de forma inadecuada. “También hay mal uso de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) y problemas con los libadores”.



En San Antonio de Pichincha se intervino en una fiesta clandestina, en donde más de 150 personas, en su mayoría menores de edad, estaban aglomerados, tomando licor y sin medidas de bioseguridad. Lo mismo pasó en el Comité del Pueblo, el mirador de Guápulo y otros sectores de la capital.



En el Centro Histórico hubo 115 procesos sancionatorios. De ese número, 65 fueron por no portar tapabocas, 15 por LUAE y 13 por uso inadecuado del espacio público. A esto se suma que aumentaron las ventas no regularizadas.



Otro inconveniente son las aglomeraciones en los centros comerciales. Grunauer indicó que desde noviembre se han realizado mesas de trabajo con las autoridades de esos establecimientos para asumir las medidas. Incluso se firmó un acuerdo en el que se comprometieron a respetar los aforos, desinfectar a los clientes en los accesos, instalar señalética, entre otras disposiciones.



Al principio se hizo una campaña de socialización y ahora se sancionará a los sitios que no las acaten. Con base en las alertas emitidas desde el ECU 911 se realizan supervisiones programadas. “Vamos a estar pendientes y haremos visitas para evitar posibles acumulaciones de gente e imponer las multas respectivas”, manifestó la funcionaria.



Asimismo, en la AMC se planifica reforzar los controles luego de que el presidente Lenín Moreno decretó un nuevo estado de excepción que rige desde este lunes 21 de diciembre del 2020 y que se extenderá durante 30 días. Se trata de una de las nueve disposiciones del Gobierno para frenar la propagación del covid-19 durante los feriados del 24 y 31 de diciembre.

Aforo de hoteles y restaurantes



Se redujo al 30%. En ese sentido, la AMC se encargará de verificar que los establecimientos realicen un buen uso de la LUAE y que se dediquen a las actividades que les corresponde en sus competencias. “Sobre todo en los sitios donde se vende comida, no queremos que la gente vaya a libar y se generen aglomeraciones. Le vamos a dar mucho énfasis a ese tema”.



Ley seca



Los operativos se intensificarán en los parques, plazas, casas comunales y veredas para que la gente utilice mascarilla y cumpla los distanciamientos. Se coordinará acciones con la Policía e Intendencia para que la gente no consuma bebidas alcohólicas en esos espacios.



Aforo en las reuniones sociales



Otra disposición es limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas en las viviendas. Sobre eso, Grunauer explicó que se realizan mesas de trabajo con el Gobierno y el COE para articular estrategias. “Eso va más allá de los controles, también una corresponsabilidad de la ciudadanía”.



Quema de monigotes



El uso de pirotecnia y la quema de muñecos están prohibidos en Quito. Ahora, la prioridad es monitorear que nadie se dedique a esa actividad. Se contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Municipio, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, la Policía Nacional y el Ejército. “Como hay toque de queda, las personas no podrán salir a los espacios públicos a hacerlo”.



Cierre de centros de diversión nocturna



En la AMC se indicó que durante toda la emergencia sanitaria los bares, discotecas y centros de tolerancia no han podido funcionar. La entidad ha identificado a los sectores en donde más se ha incumplido esa disposición y se patrullará allí de forma constante. Las autoridades estarán pendientes a las denuncias ciudadanas que se reportan en las redes sociales y las alertas emitidas por el sistema ECU 911.