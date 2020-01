Municipio de Quito sancionará a conductores que hagan mal uso de las zonas azules

LEA TAMBIÉN

Un operativo preventivo del correcto uso del sistema de estacionamiento rotativo tarifado, más conocido como zona azul, se realizó la mañana de hoy, martes 7 de enero del 2020, en la Tribuna de la avenida De los Shyris, en el norte de Quito.

El objetivo es evitar que los usuarios utilicen ese servicio inadecuadamente. Rómel Tapia, gerente de Terminales y Estacionamientos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), informó que al día se reporta un promedio de 35 000 usuarios que lo ocupan.



De esa cantidad, 350 lo emplean de forma incorrecta. Es decir, un 60% no paga lo que corresponde como tarifa y un 40% se excede del tiempo permitido. Según un estudio realizado en el 2017, el Municipio pierde en promedio USD 2 millones cada año por usuarios que utilizan de forma inapropiada las zonas azules.



Ante esa realidad, las autoridades comenzarán a sancionar a quienes cometan esas faltas y se pegará un adhesivo de sanción en los vehículos. En las primeras dos semanas, los operativos serán preventivos y luego se comenzará a multar con USD 20, que corresponden al 5% de un salario mínimo vital (USD 400). Se contará con el apoyo de los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), quienes se encargarán de notificar las sanciones.



Con la nueva aplicación se busca que los conductores conozcan los cupos disponibles en las zonas azules. También se pretende ampliar el servicio a los fines de semana, no solo de lunes a viernes, indicó Tapia.



Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, apuntó que el trabajo será coordinado y se desplegará a 20 agentes. “Ya empezamos con programas preventivos para que la ciudadanía conozca y no tenga sorpresas en cuanto a las sanciones”. Resaltó que se creó un software de control de zonas azules para los agentes civiles. “Es un aplicativo georeferencial con sistemas integrados. Nuestro departamento de tecnología lo inventó”.



El nuevo aplicativo facilita el registro del incumplimiento de la ley. El fiscalizador y los uniformados podrán ingresar la placa del carro y encontrar otras especificaciones del mismo, así como anexar fotos e información de la infracción. Luego, la información será cargada al sistema del departamento jurídico de la AMT.



Los operativos se desplegarán en otros puntos de la avenida De los Shyris, así como en La Mariscal y Cumbayá. Posteriormente se efectuarán en Santa Clara, La Carolina, Rumipamba, La Pradera y Cumbayá.



La Gerencia de Terminales y Estacionamientos de la Epmmop prevé ampliar la zona azul en 9 177 calles de Quito hasta agosto de este 2020. Los técnicos de esa entidad realizan un análisis de cada vía para medir cuáles pasarán a ser nuevas zonas de parqueo tarifado.



En la actualidad, la ciudad cuenta con 8 883 vías que brindan ese servicio y en las que trabajan 454 personas. El objetivo a futuro es que se amplíe a 18 000 calles.



Tapia informó que los sectores aledaños a los hospitales Carlos Andrade Marín y del Sur, la av. Real Audiencia y 6 de Diciembre, Ajaví, Alonso de Angulo son las vías que se encuentran bajo análisis. “El objetivo es que la zona azul no sea un privilegio solo del centro o el norte, sino de todos los sitios”.