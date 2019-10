Robo de casas preocupa a vecinos de La Magdalena, al sur de Quito

LEA TAMBIÉN

Los vecinos de La Magdalena, al sur de Quito, están preocupados

por los robos a casas que han ocurrido en este barrio. El pasado miércoles 23 de octubre del 2019 personas desconocidas ingresaron a un domicilio ubicado en las calles Rafael Grau e Ignacio Canelos.

"Se llevaron todo lo que pudieron. Herramientas, cosas dela cocina. No supimos lo que pasó hasta que nos despertamos al día siguiente", comentó Juan O., propietario de la casa afectada.



Según uno de los moradores del sitio donde ocurrió el robo, Fernando Sarzosa, los delincuentes aprovechan de una casa abandonada para ingresar a los predios y robar lo que pueden. "Saltan la pared que no tiene ningún tipo de seguridad y ya están del otro lado. No hay una hora o día en específico cuando suceden los robos. A veces son temprano o muy en la noche".



Otra de las vecinas, María Quishpe, cuenta que en los

días del paro una casa fue asaltada en la calle Hernando Prado y Alonso de Gama. "Se aprovecharon que no hay barrotes o alguna protección", comentó un poco afligida.



"Ya fue tarde cuando nos dimos cuenta. Apenas y pudimos

ver que corrían un par de hombres con algo en las las manos", cuenta el adulto mayor, Jaime R., el dueño de la casa. Esto a pesar que cerca de 40 vecinos habrían acudido a ayudarle.





En el barrio también está la popular avenida Michelena donde a partir de los martes funcionan bares y discotecas. "Aquí la diversión no es nada de malo pero viene gente extraña de otras partes", manifiesta Jairo C., quien trabaja en un local de comidas.

Según Rolando Unapanta, varias personas de dudosa procedencia

acuden por estos locales y luego aprovechan para delinquir. Pide que haya más control. Pese a que los vecinos ya se organizaron y colocaron en algunas calles cámaras de vigilancia y otros sistemas de seguridad, el problema persiste.



Otro pedido de los vecinos es que la Policía Nacional realice más patrullajes y a distintas horas. "Deben actuar con mayor rapidez. La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) está en el redondel de Atahualpa", añadió Sarzosa.