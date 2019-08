Personas delinquen usando a una menor de edad en Carapungo

LEA TAMBIÉN

Cinco personas participaron en el robo a un local comercial ubicado en las calles Jaime Roldós y Río Cayambe, en Carapungo, en el norte de Quito. El hecho se registró el sábado 17 de agosto de 2019.

Una mujer en compañía de tres hombres y una menor de edad, ingresaron al local con el pretexto de averiguar los precios de los productos. Mientras los hombres y la mujer permanecían sin hacer nada y fingiendo atender las explicaciones del vendedor, la menor se acercó de inmediato a la caja donde el dependiente guardaba el dinero y lo tomó.



Es la primera vez que ocurre este tipo de delito en el local. No obstante, los trabajadores del establecimiento robado comentaron que se sienten más inseguros y que han escuchado que en otros sectores de Carapungo y Calderón han aumentado este tipo de robos.



Hicieron un llamado para que las autoridades pongan fin a los robos que se producen en la zona, pues señalan que si bien el dinero puede ser repuesto, temen que su seguridad física esté comprometida en algún momento.



El dependiente que sufrió el percance prefirió no identificarse por temor a las represalias que pueden tomar en su contra, pero contó lo ocurrido.



“Eran las 12:50 cuando aprovecharon para robar. Lamentablemente no me percaté de lo que hacían y no pude hacer nada. La mujer me decía que le indiqué el valor de una telita y como estaba solo me tocó levantarme de donde guardamos el dinero”.



Cuenta que junto a sus compañeros se percataron de la falta del monto de dinero este lunes 19 de agosto. Al revisar los videos de la cámara de seguridad pudieron ver cómo fue el robo.



El propietario del local se encontraba en el lugar y señaló que acudirá a la Fiscalía para realizar la denuncia correspondiente.



Los dueños de otros locales comerciales del sector manifestaron su preocupación por lo acontecido. Indicaron que no es la primera vez que algo así sucede, pues bajo esa modalidad han operado en distintas partes.



Dicen que es lamentable que infundan ese actuar en una menor de edad porque “están dañando su niñez”. En el video que van a presentar se puede apreciar que la menor cuenta con la experiencia necesaria para cometer el robo, según el dueño del local.