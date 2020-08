Bandas delictivas exigen hasta USD 3 000 por ‘rescate’ de autos robados

LEA TAMBIÉN

El video dura ocho segundos. En las imágenes se observa un arma de fuego y se escucha la voz de un hombre que dice: “Queremos entregarte el auto sin problemas, pero a cambio de dinero”.

Claudia recibió esa grabación, a través de un mensaje de WhatsApp, el 18 de junio pasado. Ocurrió un día luego de que tres personas robaran su vehículo, que se encontraba estacionado en una calle, en el sector de La Floresta, en Quito.



Hoy dice tener miedo. Accede a hablar por teléfono, pide que solo la llamen por su nombre y recuerda que tras recibir el video una persona la llamó.



Le indicó que él fue uno de los que se robó su vehículo y que si quería recuperarlo debía pagar USD 1 000. “Acepté depositar el dinero en una cuenta bancaria, porque creí que sí me devolvería mi carro”.



Por mensaje, el sospechoso envió fotos de objetos personales que estaban en la guantera: la credencial de la institución donde trabaja, su billetera y cédula. “Al ver eso realicé la transferencia de inmediato”.



Acordaron que la entrega sería a las 18:00, en la calle Isabel La Católica, en el norte de la capital. Claudia acudió a la hora señalada pero no encontró el carro. El hombre ya no respondía ni las llamadas ni los mensajes y la bloqueó de WhatsApp. Ahora este caso es investigado en la Policía Judicial.



Agentes están desplegados en el país y la disposición es frenar a estas bandas que roban vehículos y luego extorsionan a las víctimas.

Un jefe policial indica que esta es una nueva forma de operar de las organizaciones delictivas y asegura que las primeras denuncias se conocieron en enero del 2020. Anteriormente no tenían registros sobre este tipo de quejas.



Por ejemplo, Arturo fue víctima del robo de su auto. Sucedió el 14 de julio, mientras estaba estacionado afuera de su casa, en el norte de Guayaquil.

El hecho quedó registrado en una cámara de videovigilancia. Allí se observa que dos hombres forzaron la puerta del automóvil y se lo llevaron.



Dos días después, el afectado recibió la llamada de una persona quien confesó haber participado en el robo. “Dijo que si quería recuperarlo debía depositar USD 2 000 en una cuenta”. Arturo cuenta que hizo la transferencia, pero no le devolvió el vehículo.



El 17 de julio presentó una denuncia en la Policía Judicial.

Datos de esa entidad policial muestran que desde enero hasta el 26 de julio pasado se reportaron 682 casos en el país. Guayas, Pichincha, El Oro, Azuay y Manabí tienen más denuncias.

Este Diario cruzó información con agentes que rastrean a estas bandas y conoció que estas actividades delictivas se incrementaron durante la pandemia. De hecho, el 80% de las quejas se ha registrado durante los meses de la emergencia.



Los robos de autos se han perpetrado pese al despliegue de policías y militares en las calles por el coronavirus.



Un jefe policial asegura que el problema económico también golpeó a las estructuras delictivas y buscan nuevas formas de operar. Por eso, por los rescates piden entre USD 500 hasta USD 3 000.



El 27 de abril, Diego depositó USD 2 000 a la cuenta de un desconocido que ofrecía devolverle su bien. Luego, el sospechoso aseguró que dejaría el automotor a las 06:00, junto a un parque, en el sector de la Loma de Puengasí, en Quito.



Él acudió al lugar señalado, pero no lo recuperó. Al día siguiente presentó una denuncia y luego de tres meses, la Policía capturó a tres personas involucradas en ese hecho.



En un operativo realizado en Santo Domingo de los Tsáchilas, uniformados también desarticularon a una banda que se dedicada a este tipo de ilícitos.



Los agentes detuvieron a siete personas y recuperaron cinco vehículos. Según las investigaciones que se desarrollaron, estos habrían sido vendidos en el mercado ilegal.

Durante la pandemia hubo 113 aprehendidos por robo de carros y extorsión que se reportaron a escala nacional.