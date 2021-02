Revisión vehicular en Quito se retoma con tres problemas por superar

En el Centro de Revisión Florida (norte de Quito), una fila de 47 conductores con sus vehículos esperaban a las 10:15 para ingresar. Ayer 1 de febrero del 2021, el proceso se reanudó en seis puntos del Distrito Metropolitano con la entrega de 2 500 turnos.

La revisión técnica se retomó después de que en marzo del 2020 fuera suspendida debido a la emergencia sanitaria por el covid-19. Para evitar aglomeraciones, el Concejo Metropolitano aprobó una Ordenanza que extendió la vigencia de la revisión del 2019.



En el inicio de este paso obligatorio para la obtención de la matrícula, los usuarios identificaron tres problemas: el tiempo de espera, turnos gestionados para días que no pueden circular y la presencia de usuarios para hacer consultas.



En el ingreso del centro Florida Alta, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) toma la temperatura, realiza la desinfección del vehículo y guía a los conductores hacia el lugar asignado antes de ingresar a la revisión.



Lorena Estévez llegó a ese centro a las 09:50. Su turno era paras las 10:00. Sin embargo, a las 10:45 aún estaba detrás de 12 vehículos. “Antes uno venía y era atendido en el horario que le asignaban”, comenta.



La escena fue distinta en otros centros. Por ejemplo, en Guajaló, en el sur, 32 conductores esperaban su turno a las 08:00. Allí, Washington Bolaños cumplió con el proceso en 28 minutos. Su vehículo no pasó y deberá regresar.

Como parte del protocolo de bioseguridad, la AMT planteó la posibilidad de que sea el mismo dueño del vehículo quien conduzca en el circuito de revisión. No obstante, en ambos centros, durante la mañana, a los asistentes no se les mencionó esa posibilidad.



Pablo Narváez acudió a Guajaló. A su llegada consultó con el encargado de la admisión de los documentos si podía ingresar en su vehículo. “Sí pregunté por esa opción pero me dijeron que el único cambio era el uso de mascarilla, gel y la desinfección del carro”.



En el Centro de San Isidro de El Inca (norte), sí hubo esa opción. Geovanny Pineda manejó su camioneta mientras los técnicos la revisaron. “Mi carro es nuevo y estoy seguro que no tendré problemas. Solo esperé 25 minutos en la fila”.



Sebastián Lasso, director de Matriculación de la AMT, indicó que para manejar el vehículo durante la revisión es necesario firmar un documento de descargo. Explicó que eso es necesario porque se requiere de maniobras especiales.

Diariamente, la AMT entregará entre 450 y 500 turnos para cada uno de los seis centros de revisión. La cantidad de gente y el funcionamiento de las medidas de bioseguridad se evaluarán en dos semanas.



Debido a las restricciones del Hoy Circula, los vehículos con placa terminada en 1 que deben obligatoriamente cumplir con el trámite, solamente podrán asistir los lunes, miércoles y viernes.



Lasso indicó que, de acuerdo con el número de usuarios que falten por pasar la revisión, durante las dos últimas semanas de febrero se podría extender el horario de atención.



Sin embargo, no se ha descartado plantear a la Secretaría de Movilidad que el turno asignado sea el habilitante de circulación en días de restricción de las placas impares.



Lasso manifestó que sí se atenderá a los vehículos que quieran adelantar el proceso. La capacidad de los seis centro es de entre 45 000 y 50 000 vehículos cada mes. Esto contempla no solo los de la placa obligatoria sino a quienes adelantan o deben pasar la revisión por segunda, tercera, cuarta y hasta quinta vez.



En el 2021, el Municipio utilizará la serie de ‘stickers’ de la revisión técnica del 2020, ya que solo el 10% de los adhesivos se usaron debido a la suspensión del servicio durante la pandemia. Según la AMT, el 90% está disponible para su empleo. En total, 569 000 ‘stickers’ se imprimieron.



Este año, la Agencia Metropolitana de Tránsito prevé que entre 470 000 y 480 000 automotores tendrán que pasar la revisión técnica antes de la obtención del permiso anual de circulación.

Tome en cuenta

​

Solo puede ingresar una persona en el vehículo hasta el Centro de Revisión Técnica. Así se evitan aglomeraciones.



Una persona que no es el dueño del automotor puede llevar el vehículo, pero requiere una autorización firmada.



En caso de haber gestionado un turno para un día de no circulación se debe sacar uno nuevo en la página de la AMT.



La atención en los centros es de 07:30 a 16:30 de lunes a viernes. Los sábados es desde 07:30 hasta las 11:30.