Seis pasos para retirar un auto sancionado

El número de sancionados por infringir la medida Hoy no circula sigue en aumento. Durante las primeras 24 horas de la aplicación de la restricción (hasta las 16:00 de ayer 10 de septiembre del 2019), 207 personas fueron multadas.

El desconocimiento es la principal causa por la cual los conductores no cumplen la disposición de no circular un día a la semana, desde las 05:00 hasta las 20:00, dependiendo del último número de la placa.



A las 06:00 de ayer (10 de septiembre del 2019) comenzaron a llegar los sancionados al patio de retención de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de la 6 de Diciembre. Hasta las 11:00 arribaron ocho automotores, entre los cuales se encontraban vehículos particulares, un taxi, una moto, una camioneta y una volqueta.



Juan Carlos Chancuzi llegó conduciendo su vehículo pesado hasta el lugar. Se estacionó a la entrada y trató de convencer al agente de que las volquetas sí pueden circular pasadas las 09:30, por un acuerdo al que llegaron los representantes del gremio con el Alcalde la semana pasada.



El agente le explicó que la restricción no tiene excepciones con volquetas, que esta semana harán mesas de trabajo para ver si habrá franjas especiales y que, mientras tanto, no pueden circular. Chancuzi pidió más información a las autoridades. “Ayer trabajé con una volqueta de placa 1 en Carcelén y no hubo lío”, dijo.



De los 15 vehículos que fueron detenidos el primer día en este lugar, 14 fueron retirados esa misma noche. Juan Caiza, uno de los sancionados, contó que cometió la infracción por descuido y que luego de ser notificado por el agente de tránsito, su auto fue retenido.



Son seis los pasos que se deben seguir para retirar el auto: ingresar a la página web de la AMT y generar una orden de pago. En la pestaña Valores a pagar Hoy no circula se debe introducir la placa y se desplegará la información sobre pagos pendientes. Caiza tenía otra multa adicional (cruzó semáforo en rojo), por lo que para liberar su vehículo debió pagar todo, en total: USD 99,70.



Con el comprobante del depósito se acercó al centro donde estaba su auto. En Quito hay 10 lugares. Allí presentó copias del pago de la multa, dos copias y original de matrícula, dos copias y original de la cédula. Cada día que el auto permanezca en el patio de retención, se deberá pagar un costo de estacionamiento. Los livianos pagan USD 3, los pesados 7 y las motos 1.



Caiza llenó el formulario de liberación. Hizo lo que el agente le pidió: revisar el estado del vehículo y lo retiró. El trámite le tomó cerca de dos horas. Solo se puede retirar el vehículo en la noche o al día siguiente.



La AMT informó que si el automotor va a ser retirado por terceras personas, es necesario un poder especial notariado. Se debe justificar la propiedad del vehículo y no se podrá retirar la unidad con documentos caducados.