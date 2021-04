En Quito, las restricciones vigentes se concentran en movilidad y aforos

Con el fin del estado de excepción, en Quito está vigente la última Resolución de la Alcaldía en la que se establece el Hoy No Circula. Además, no se ha modificado el porcentaje de aforos en los diferentes negocios.

Desde ayer 11 de abril del 2021, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) centró los controles en las restricciones de placas del Hoy No Circula. Cada día, cuatro placas no pueden circular.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad recordó que hay dos segmentos de horarios para las restricciones vehiculares. Uno ocurre entre las 05:00 y las 22:00 y el otro desde las 22:00 hasta las 05:00.



En el primero está permitida la circulación por placas; mientras que en el segundo no se permite el tránsito de los vehículos particulares. Esos lapsos se deben tener en cuenta para el funcionamiento de excepciones y salvoconductos.

Según Abad, durante el día están vigentes los salvoconductos para el sector productivo, citas médicas y viajes al aeropuerto. También están en firme las excepcionalidades para trabajadores de la salud, entidades de control, tercera edad y personas con discapacidad.



Durante la noche están vigentes solamente las excepciones, con la diferencia de que no pueden circular libremente las personas de la tercera edad o con discapacidad.



Tampoco funcionan los salvoconductos para los viajes al aeropuerto. El requisito para ese tipo de movilización en la noche es el ticket de vuelo.



Por otra parte, desde el sábado pasado se reabrieron los parques metropolitanos. Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), se pueden utilizar desde las 06:00 hasta las 17:00.



Además, continúan restringidas las áreas de gimnasia, crossfit, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquet y vóley.



También está vigente la prohibición de realizar eventos públicos y la suspensión de las Licencias únicas de Funcionamiento de bares, discotecas y centros de entretenimiento nocturno.

El viernes pasado, César Díaz, secretario de Seguridad, informó que los locales que son parte de un plan piloto pueden reabrir. Actualmente, el Municipio solo lleva adelante ese proceso para los centros de tolerancia. También se autorizó la reapertura de los gimnasios.



Una decisión que no ha cambiado es el aforo permitido en locales. Actualmente se mantiene el 50% para los centros comerciales y supermercados, así como para los restaurantes y las agencias bancarias.



El aforo para los cines, teatros, auditorios, centros de convenciones, alojamiento turístico y las salas de recepciones y banquetes es del 30%.



Finalmente, se mantiene la prohibición del consumo de licor en los espacios públicos. Desde el medio de ayer no está vigente la Ley Seca por las elecciones del pasado domingo y no hay restricción para la venta de bebidas alcohólicas.