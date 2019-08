La restricción vehicular divide a taxistas en Quito

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes del taxismo ejecutivo apoyan la medida Hoy no Circula, que se iniciará el 9 de septiembre y que también se aplica para los vehículos amarillos que dan servicio en la capital. Esta disposición restringe la circulación vehicular de 05:00 a 20:00, dependiendo del último dígito de la placa, y se la implementará por ocho meses como apoyo al programa de repavimentación.

El anuncio lo hicieron ayer 19 de agosto del 2019 junto al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Danny Gaibor. Fernando Valdés, representante del gremio de taxistas ejecutivos, afirmó que se suman a la iniciativa para colaborar en el objetivo de que los quiteños tengan vías expeditas y se sumarán al sacrificio que hará la gente de dejar de salir en su auto un día a la semana.



Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, lamentó el anuncio de Valdés porque, según dice, mantuvieron reuniones en las que coincidieron que el Hoy no Circula afecta en la economía de los choferes y sus familias.



Dijo que pedirá una reunión con el alcalde Jorge Yunda para analizar ese tema. Además, a las 10:00 de hoy, está prevista una rueda de prensa en la sede de la Unión (sur de la ciudad) para anunciar su postura .



En la capital circulan aproximadamente 17 000 taxis, de los cuales 4 890 son ejecutivos. Además, actualmente se lleva a cabo un proceso de regularización de nuevas unidades, y según el vicealcalde Santiago Guarderas, quien además es presidente de la Comisión de Movilidad, se prevé que concluya a inicios de septiembre.



Entonces, se entregarían más de 12 900 permisos de operación, a pesar de que en el 2017, con base en un estudio que realizó la Secretaría de Movilidad, se definió que Quito necesitaba solo 8 693 unidades adicionales para cubrir la demanda de la ciudad.

Líderes de los taxis ejecutivos dieron ayer una rueda de prensa, para respaldar al Hoy no Circula implementado por el Municipio de Quito. Foto: EL COMERCIO



Cuando se abrió la convocatoria, se presentaron más de 17 000 interesados. Algunos fueron descartados por no cumplir con los requisitos. Pero el cupo se amplió a 12 905, tomando en cuenta a los aspirantes que cuentan con un certificado de idoneidad.



En los próximos días se tratará, en segundo debate, la ordenanza con la que se busca cerrar el proceso para que los nuevos aspirantes a taxistas comiencen a trabajar de forma legal. Con ese número –según cálculos del Municipio- la capital contará con 30 000 taxis.



Eso genera preocupación a los gremios. Brunis aseguró que en la capital hay exceso de taxis. “Desde el comienzo dijimos que no se necesitaba un solo carro más, pero lamentablemente como se politizó el tema (…) la urbe está saturada, ya no puede dar más y ojalá al candado se lo respete…”.



Lo mismo opinó Fernando Aguirre, presidente de la Cooperativa Libertad con Trabajo de Santa Bárbara. “Ahora somos 17 000 y el anterior alcalde nos provocó esta barbaridad”. Aseguran que actualmente el trabajo es malo debido a la falta de pasajeros. Según información de la Secretaría de Movilidad, cada día, un taxi recorre en promedio 107 km, de los cuales, 62 lo hacen con pasajero y 38 sin usuarios.



Aguirre también se opone al Hoy no Circula porque dice que los choferes se quedarán sin trabajo. A su juicio, cada conductor gana USD 25 al día, lo cual se gasta en comida y mantenimiento del carro. Al aplicarse esa medida se afectarán los ingresos de los hogares.



En tanto, los taxistas calificados como idóneos anhelan que el proceso culmine. Su dirigente, Carlos Santos, dijo que esperan que se cambien los requisitos para inscribir a los autos. La semana pasada se reunieron con la Secretaría de Movilidad para analizar el tema. Ellos apoyan al Hoy no Circula, y darán una rueda de prensa para anunciar su respaldo. Esta se realizará en los exteriores de la Secretaría de Movilidad.



Piden que se retire de los requisitos la entrega del certificado con el que se demuestra no ser miembros de la Policía y las FF.AA., también de los cónyuges. Otro es que se dé paso a la revisión tal como se encuentren pintados los vehículos.