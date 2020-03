El alcalde Yunda informa que la medida Hoy no circula se mantendrá suspendida

LEA TAMBIÉN

Jorge Yunda, alcalde de Quito, indicó que la medida Hoy no circula continuará suspendida la próxima semana. El anunció lo hizo la tarde de este viernes 13 de marzo del 2020 durante una reunión del COE Metropolitano.

La medida Hoy no circula seguirá suspendida durante la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo del 2020. El Municipio de Quito evaluará y determinará el domingo 22 de marzo si continúa o no la suspensión.



La restricción vehícular fue eliminada después de un análisis de que muchos vehículos dejaron de circular, como el transporte escolar, y ya no hay tanta demanda en las horas pico, aseguró el Alcalde.



Yunda aseguró que la ciudad ha fluido sin mayores problemas y que la suspensión se mantendrá por el lapso de la próxima semana.



Además, el Burgomaestre indicó que las medidas tienen base en los protocolos que manda la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Las medidas en Quito se controlaran para evitar que el virus se propague. "Hoy, en este momento, debemos tomar las medidas respectivas en el tema de la prevención".



Aproximadamente, 2 000 funcionarios municipales, con una rigurosa planificación, están desde su casa trabajando, dijo Yunda.



Yunda insistió en el autoasilamiento del adulto mayor, "porque es a ellos a quienes se debe proteger".



La compra y venta remota es una de las opciones, según el Alcalde, para no hacer aglomeraciones en los supermercados. Los eventos están suspendidos con el objetivo de evitar el contagio del virus.



Además, solicitó a las personas que adquieran un tag para el pago de peajes en la ciudad y evitar el pago manual que puede ser una forma de transmisión del virus.



El Alcalde también pide que los ciudadanos eviten el consumo de productos en la vía publica y anticipó que las medidas se irán tomando luego de análisis.