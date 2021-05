El pedido de remoción contra Santiago Guarderas no pasó

La Comisión de Mesa que tramita la solicitud de remoción en contra del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, no admitió el pedido del dirigente de los taxistas ejecutivos, Fernando Valdéz.

La tarde de este miércoles, 5 de mayo del 2021, la Mesa que preside el alcalde Jorge Yunda, sesionó para revisar si la petición cumplía con los requisitos formales establecidos en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).



La concejala Mónica Sandoval planteó en la discusión que el documento presentado no contenía el reconocimiento de la firma ante una autoridad competente y tampoco constaba la dirección para las notificaciones.



Los ediles Fernando Morales y Marco Collaguazo se pronunciaron en igual sentido. Así, Sandoval elevó a moción el no admitir la petición. Al final, con los cuatro votos, incluido el del Alcalde, el proceso en contra de Guarderas solo llegó hasta esa etapa de revisión.



Valdéz planteaba la remoción del Vicealcalde por un supuesto incumplimiento de funciones. Argumentaba que el Vicealcalde, como presidente de la Comisión de Movilidad, no los había convocado para tratar la incorporación de los taxis ejecutivos en la alimentación de pasajeros para el Metro de Quito.



Al momento, solo dos procesos de remoción para Yunda están en curso después de haber sido calificados por la Mesa que preside Guarderas. Diego Cevallos, integrante de Gobernanza Local EC y abogado, señaló que después de esa etapa, necesariamente llegarán a la discusión en el Pleno del Concejo.