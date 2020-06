Quito se reactiva parcialmente desde este 3 de junio del 2020 con el semáforo amarillo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cambio de semáforo de rojo a amarillo permite el ingreso de transporte intercantonal a las ciudades que compartan el mismo color de semáforo. Ayer, 2 de junio del 2020, la Epmmop anunció que sus terminales de La Ofelia, La Marín y Río Coca están listas para recibir también a buses interparroquiales.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) indicó que se han cumplido los protocolos de bioseguridad: uso de gel, alcohol y mascarillas.



Asimismo se instalaron cámaras térmicas para medir la temperatura corporal de los usuarios que ingresan por los andenes de desembarque a las terminales de Quitumbe y Carcelén, las cuales funcionan desde el 29 de mayo con el servicio de encomiendas.



Antes de la emergencia sanitaria, ambas estaciones recibían un promedio de 40 000 usuarios por día.



Aunque Guillermo Abad, secretario de Movilidad, consideraba que el transporte público podría convertirse en un foco de aglomeración y contagio, especialmente si se cobra pasajes, tanto por el intercambio de dinero como por la posibilidad de que los transportistas no respeten el aforo propuesto del 30% por unidad para Quito, tras largas reuniones la tarde del lunes 1 y del martes 2 de junio, se logró un acuerdo para que el transporte se reactive, y funcionará al 50% del aforo disponible por cada unidad.



Jorge Yánez, dirigente del gremio, dijo a este Diario que el acuerdo alcanzado en una reunión con las autoridades municipales incluiría el cobro de una tarifa única de 25 centavos, es decir, no habrá tarifa reducida. En su cuenta de Twitter, el vicealcalde y presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo, Santiago Guarderas, confirmó que se aplicará esa tarifa única, es decir que no habrá medio pasaje para estudiantes, personas de la tercera edad ni personas con discapacidad.



En el resto del país, en semáforo amarillo los buses pueden circular al 50%.



María Fernanda Garcés, secretaria de Desarrollo Productivo del Cabildo, explicó que para el cambio de semáforo se derogará la Resolución 022, que suspendía las licencias de actividad económica y de comercio autónomo, además de la restricción del uso del espacio público.



Así, la gente podrá salir a pasear a un parque, pero no a hacer deporte, pues eso aún lo prohíbe el COE nacional.



Desde hoy, 3 de junio, varias actividades se reanudan. Según las reglas del amarillo, las empresas pueden retomar la jornada laboral presencial con el 50% de su personal y el 30% de aforo en atención al cliente. Eso significa que podrán retornar unos 400 000 trabajadores, según la Secretaría.



Pero el Municipio recomienda a los empleadores priorizar el teletrabajo y convocar solo al personal necesario en áreas operativas. También pide aplicar horarios escalonados de ingreso y salida.



Algunos sectores, como el de las peluquerías, se reabrirá luego de que, según Garcés, fuera aprobado ayer, 2 de junio, el protocolo propuesto por representante del gremio de estilistas.



Hoy también podrán reabrir los restaurantes, al 30% de su capacidad. Ayer, 2 de junio, en locales de Chillogallo, Solanda, La Floresta y el hipercentro los empleados movían mesas y sillas y colocaban divisiones para el distanciamiento social.



En varios locales se tomará la temperatura del personal y de los comensales. En Chillogallo, Luis Verdezoto ya piensa en recuperar la clientela en su local de pollos asados. Para cumplir con las normas, marcó los espacios que no deben ser ocupados.



Se espera que el 30 o 40% de negocios abra en la primera fase y empiece a recuperarse de las pérdidas por el confinamiento frente al covid-19, según Diego Vivero, representante de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha, que tiene 2 000 socios.



Estos deberán aplicar medidas de bioseguridad e higiene estrictas. Esto no les preocupa, dice Vivero, porque los locales formales ya tenían normas para manipulación de alimentos y buenas prácticas.



Donde sí habrá cambios es en el área de los clientes. En Pizza SA, por ejemplo, separaron las mesas, pintaron caminos hacia el baño y señalizaron áreas restringidas. Allí y en otros locales se reducirá el contacto con el personal, se ubicaron dispensadores de gel y lavamanos.



Según cálculos del gremio, los restaurantes crean unos 80 000 empleos en Pichincha. Con la reapertura se prevé que un 40% de plazas se recuperen y que paulatinamente se alcance la cifra habitual.



Hoy también se reabrirán los mercados de La Floresta, Quito Sur, La Kennedy y La Magdalena y las ferias de La Luz, La Vicentina, San Juan, La Ecuatoriana, Puembo, Chiriyacu y Carapungo. Se sumarán a otros 30 centros de abasto ya abiertos. Atenderán de 07:00 a 18:00.



Bancos, supermercados y ‘malls’

​

Bancos. Las entidades trabajarán con un horario diferente. En unos casos la atención será de lunes a viernes, de 07:30 a 16:00, y los sábados de 08:00 a 12:00. En otros será de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00.



Supermercados. Megamaxi, Supermaxi y Akí de lunes a sábado, de 09:00 a 20:00. Domingo y feriados, de 09:00 a 17:00. Coral Hipermercados, lunes a domingo de 09:00 a 20:00. Santa María, de 07:00 a 19:30, lunes a domingo. Mi Comisariato de 08:00 a 20:00. Almacenes Tía, de 07:30 a 19:30.



Mall El Recreo atenderá de lunes a sábado de 09:30 a 19:30; domingos de 09:30 a 17:00. Paseo San Francisco, de 10:00 a 18:00. Mall El Jardín: de lunes a sábado de 09:00 a 18:00. Quicentro Shopping: lunes a sábado de 09:30 a 20:00.



No olvide

​

El toque de queda regirá desde hoy, 3 de junio, de 21:00 a 05:00.



Vehículos particulares circulan de lunes a sábado, pares e impares, conforme a su último dígito de la placa (se incluye a motos). No circulan los domingos.



Taxis convencionales y ejecutivos y el transporte de carga liviana y mixta, podrán circular todos los días, conforme el último número de placa, par e impar.



Transporte institucional circula todos los días sin restricción de placa.



Transporte urbano con el 50% de su aforo.



Transporte intraprovincial autorizado, entre cantones con el mismo color.



Transporte interprovincial únicamente entre cantones de provincias colindantes con el mismo color.



Restaurantes pueden atender al público con el 30% del aforo regular.



Se deberá priorizar la aplicación del teletrabajo para las jornadas laborales.



Las empresas deben expedir un protocolo de bioseguridad, considerando los lineamientos establecidos en la Guía y Plan General para el retorno progresivo a las actividades laborales. No se requerirá la aprobación por parte del COE nacional, provincial o cantonal.



Tras la solicitud del pedido del COE cantonal, en Quito la jornada laboral presencial del sector público se mantendrá suspendida hasta el 15 de junio.



Discotecas, bares, karaokes, salas de videojuegos, galleras, cantinas, salas de recepciones, billares, casas de tolerancia, cines y teatro no pueden abrir.



Eventos públicos, eventos masivos y deportivos al aire libre se mantienen prohibidos.