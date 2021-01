'Necesito las pruebas covid porque mis papás dieron positivo hace ocho días'; pacientes que acuden a las brigadas médicas del Municipio dan su testimonio

Decenas de personas con síntomas de covid-19 acuden diariamente a los puntos de atención que la Secretaría de Salud del Municipio de Quito instaló en diferentes sectores del Distrito. Desde las 06:00 se forman largas filas frente a las carpas donde los brigadistas realizan pruebas y dan atención especializada.

Visten chompas gruesas y gorros de lana para soportar el frío de las madrugadas. Hay pacientes que se sientan sobre las aceras debido al cansancio extremo que produce esa enfermedad. Algunas personas cuentan que les falta el aire, perdieron los sentidos del olfato y gusto.



Según datos de la Secretaría, desde el 22 de julio de 2020 hasta el 14 de enero del 2021 se han realizado 76 006 atenciones en sus puntos fijos y en las brigadas móviles que recorren Quito. 41 263 ha sido mujeres (54,3%) y 34 743 hombres (45,7%).



Los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes -indican los médicos y técnicos de la Secretaría de Salud- son tos, odinofagía (dolor en la faringe posterior), fiebre, anosmia (pérdida del olfato), diarrea, náusea o vómito y disnea (ahogo o dificultad en la respiración).



Esos problemas tenían algunas personas que la mañana de hoy, martes 19 de enero del 2021, acudieron a la Unidad Municipal de Salud Norte en Cotocollao, norte de Quito, para la toma de muestras por coronavirus.



Cynthia Freire, de 23 años, contrajo esa enfermedad y se encuentra en fase de recuperación. "Necesito las pruebas covid porque mis papás dieron positivo hace ocho días. No entendemos qué pasó porque siempre nos quedamos en la casa. Quizás nos pasó esto por movilizarnos en bus para ir a trabajar".



Ella tenía fiebre, dolores musculares y de cabeza. A su padre le dio bronquitis y su mamá padece cansancio extremo. Toda la familia materna de la joven se infectó y su abuela falleció hace un mes por esa enfermedad.



Margarita Pillajo llegó desde el sector de Llano Chico, en el norte de la ciudad. A partir de esta semana, sintió dolores en el cuerpo, temperatura y fuertes diarreas. "Siempre le rezo a Dios para librarme de este mal".



Sonia Navas vive en El Condado, en el noroccidente. Se infectó de coronavirus hace una semana junto a su esposo e hijos, de 24 y 21 años. "En el confinamiento consumimos frutas y verduras para reforzar nuestra salud".



En el parque central de Cotocollao se instaló una carpa con un grupo de galenos de las brigadas móviles. Al mediodía de hoy, cerca de 10 personas esperaban su turno para ser atendidas.



El carpintero José Tenesaca no tenía olfato y le dolía el cuerpo. Contó que se enfermó mientras entregaba muebles a unos clientes en Machachi, (cantón Mejía). "Mi esposa y dos hijos no tienen problemas. Me aislé estos días para no contagiar a más personas".



Otro punto al que acuden personas con síntomas de covid-19 es el parque De las Diversidades, localizado en la avenida Maldonado del barrio San Bartolo, en el sur. Desde antes de las 06:00 es común encontrar a decenas de personas que esperan por un turno para hacerse las pruebas PCR o buscan atención.



Elizabeth Landázuri acompañó a ese lugar a su hermana, quien mantuvo contacto con un compañero del trabajo que contrajo coronavirus. "Ella tiene dolor de espalda, tos y fiebre".



María Fuentes tenía malestar de cabeza, vómitos y escalofríos. "Yo creo que me enfermé en el centro comercial donde laboro en el valle de Los Chillos".



Esa realidad se vive en Quito en medio del incremento de casos de covid-19. Las estadísticas del COE provincial refieren que, hasta este martes 19 de enero del 2021, se han reportado 75 035 contagios y 1 880 fallecidos. Las parroquias con mayor índice son Chillogallo, Guamaní, Cotocollao, Calderón, entre otras.



Para los médicos que tratan a los pacientes con esa enfermedad, esa alza se debe a quienes no respetaron las medidas de bioseguridad durante los feriados de diciembre. Es la consecuencia de las reuniones que se realizaron por Navidad y fin de año sin ninguna medida de prevención.