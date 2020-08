Contrato de pruebas para covid-19 entre Municipio y laboratorio se terminó por mutuo acuerdo; Concejo cuestiona

LEA TAMBIÉN

En el Concejo Metropolitano hay malestar por las condiciones en las que se cerró el contrato de la adquisición de pruebas para detección del covid-19 entre la Secretaría de Salud y la empresa Saludmed. Así lo afirmó el concejal Bernardo Abad la mañana de hoy, viernes 7 de julio del 2020.

“La Secretaría de Salud, por sí y ante sí, sin consulta alguna, determinó que exista una terminación de mutuo acuerdo. Eso realmente nos ha indignado”, dijo Abad en una entrevista radial.



La confirmación de la terminación del contrato con un acta de mutuo acuerdo se conoció el martes pasado durante la comparecencia del coordinador jurídico de la Secretaría de Salud, Marco Rubio, ante el Concejo Metropolitano.



El funcionario señaló que “hay áreas grises en el contrato”. Una de ellas es que, si bien en el objeto del contrato se habla de pruebas PCR, en la especificación de los productos no se establece que sean test de esa metodología.



Según Rubio, en la terminación de mutuo acuerdo se estableció el cambio de 50 000 pruebas. Esto porque la capacidad de procesamiento del Municipio no alcanzaba para dar uso a esa cantidad de test hasta su fecha de caducidad (septiembre y octubre del 2020).

Otro acuerdo fue que Saludmed ya no tendría que entregar 12 500 pruebas. Así, el Municipio no debe pagar por ellas y ese dinero lo podría destinar para buscar la externalización del procesamiento de las muestras.



Sin embargo, el acuerdo fue cuestionado por los ediles. El concejal Fernando Morales insistió en que el objeto del contrato establece que se requerían pruebas PCR y no Lamp.



Para la concejala Luz Elena Coloma, el que el contrato haya terminado con un acta de mutuo acuerdo es una pérdida para el Municipio. Recordó que ese proceso ya ha sido cuestionado por la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por un presunto sobreprecio.



Hoy Abad cuestionó también lo relacionado con la sensibilidad de las pruebas. Recordó los informes de la Universidad de Las Américas (UDLA) y del Ministerio de Salud de México.



La Secretaría de Salud ha anunciado que las 50 000 nuevas pruebas ya están en la ciudad. Estas se destinarán a las carpas medicalizadas que se ubicaron en las siete parroquias con el mayor número de contagios. Sin embargo, esto se hará una vez que se terminen las que aún tiene el Municipio de los primero lotes.