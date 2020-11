3 053 pruebas para detectar covid le quedan al Municipio de Quito

En San Rafael de Aleguilla, ubicado en Pomasqui, en el norte de Quito, 19 personas hacen fila frente a una aula de la iglesia del barrio. Esperan atención de una de las brigadas médicas del Municipio.

La mañana del lunes 9, allí se realizó la toma de muestras para procesar las últimas 3 053 pruebas de covid-19 que le quedan al Cabildo.



Gabriel Benalcázar, de 30 años, acudió al lugar. “Tuve contacto con mi madre, quien se contagió de coronavirus, y los médicos decidieron que era necesaria una prueba”.



Con un hisopo, personal de la Secretaría de Salud tomó una muestra del interior de su nariz. Luego del procedimiento, Benalcázar se colocó nuevamente la mascarilla. “Me dijeron que en dos días (hoy) me llamarán o enviarán por correo electrónico el resultado”.



A finales de agosto, el laboratorio privado One Labt empezó a procesar los 50 000 test del Cabildo. El contrato fue por USD 650 000. Hasta el 6 de noviembre (último corte), ese laboratorio ya había realizado

46 947 pruebas.



Daniel Rodríguez, director del Subsistema de Salud, explica que las pruebas son la base de la estrategia del Cabildo, porque así es posible detectar casos de covid-19, aislarlos y rastrear a nuevos contagiados.



Considerando la cantidad de pruebas que quedan, la Secretaría ajustará la toma de muestras. Por ejemplo, se reducirá las que se aplican al personal de primera línea.

Si bien el contrato con One Labt determina el procesamiento de 1 250 pruebas diarias, la demanda en los puntos de triaje y brigadas móviles ha disminuido.



Según Linda Guamán, asesora de la Secretaría, unos días se pueden tomar hasta 800 y otros, un mínimo de 400. Con este promedio diario, las pruebas que quedan podrían durar dos semanas más. Guamán aclara que todo dependerá de la demanda.



Para evitar que la capital se quede sin testeos, el Municipio realizará otra compra. Esta vez no será solo de pruebas sino del servicio de diagnóstico completo, es decir con el procesamiento.



Rodríguez señala que esa decisión se tomó debido a que fue complejo buscar laboratorios para procesar las pruebas que se compraron en abril pasado.



Contratar un servicio completo significa que esta vez el Cabildo solo se encargará de tomar las muestras. Incluso eso lo haría con los materiales que proporcione la firma adjudicada. Para esto se cuenta con un presupuesto de USD 2 millones; se prevén 76 000 pruebas y sus diagnósticos.



Sin embargo, el problema es que el proceso de compra pública puede tardar, en el mejor de los casos, 45 días. Rodríguez dice que hay retraso en el lanzamiento, porque ha sido revisado por varias instancias, incluido Quito Honesto.

Ante una eventual falta de test, se firmará un convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Rodríguez señala que esperan que ese centro de estudios realice 12 000. Sin embargo, el número aún no está definido.



La Secretaría aspira a que tanto el acuerdo con la PUCE como el proceso de licitación se concreten durante esta semana. “Nuestra estrategia se sustenta en las pruebas. Se complicaría, de no solucionarse. Confío en que lo haremos”, aseguró el funcionario.



Para Andrea Gómez, epidemióloga, el diagnóstico es indispensable para el control de la pandemia. Señala que además de la detección temprana de casos, las pruebas permiten obtener información para ­tomar decisiones.



Anteayer (9 de noviembre), en Pomasqui no se presentaron casos de gravedad. De 09:00 a 09:30, a cuatro personas les tomaron una muestra tras los chequeos y les indagaron sobre posibles contactos con personas contagiadas. Esta semana, las 34 brigadas móviles trabajarán en 40 zonas del norte, centro y sur. Ya se han atendido 300 barrios.