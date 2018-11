Quito apuesta por la digitalización de la promoción turística en la WTM

LEA TAMBIÉN

La capital ecuatoriana presentó en la World Tavel Market de Londres la aplicación digital Go Uio, un nuevo compañero de viaje para los turistas de Quito que posiciona a la ciudad como una 'Smart City' sin abandonar su historia y tradición.

Esta herramienta, que se lanzó en febrero, ha sido la principal novedad que ha traído la Oficina de Turismo del municipio de Quito a la feria londinense, una de las más importantes del mundo, y refleja su apuesta por la digitalización de la promoción turística.



En el municipio se dieron cuenta de que las formas de hacer turismo estaban cambiando y, por ello, "debían poner en marcha iniciativas que permitieran ajustar la oferta turística de la capital ecuatoriana a las demandas de los viajeros", explicó la gerente municipal de Quito Turismo, Verónica Sevilla.



Así nació Go Uio, una aplicación pionera en este campo que aúna en una única plataforma información de todo tipo, desde una agenda de actividades y eventos hasta una guía con diferentes rutas por el centro histórico o por la naturaleza, así como la oferta hotelera y de restaurantes existente.



Esta aplicación gratuita, que funciona con "bluetooth" y está disponible para todo tipo de teléfonos inteligentes, viajará la próxima semana al Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes de Barcelona, en el que se la ha nominado para el premio por la transformación digital de la ciudad.



Con esta iniciativa, Quito Turismo orienta su estrategia a la Generación X y a los Millennials, "ya que constituyen la demografía más grande de viajeros en el mundo", destacó Sevilla.



Ahora bien, según contó la gerente municipal, esta aplicación "no reemplaza a la guía tradicional, sino que ofrece una experiencia más amplia y ayuda a que la ciudad sea más amigable para que el viajero no se sienta solo".



Este año, la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad recibirá un total de 900 000 turistas extranjeros, una cantidad que ha aumentado en los dos últimos años, representando sus beneficios un 4 % del PIB total frente al 2,3 % de 2016.



La meta de la capital ecuatoriana se centra ahora en alcanzar el 5 % para 2020, lo que supondría unos USD 600 millones por ingresos turísticos al año, explicó Sevilla.



Dicho crecimiento "exige planificación", por eso actualmente se está trabajando en la construcción del metro de Quito, que se inaugurará en septiembre del año próximo y permitirá conectar el norte con el sur de la ciudad, así como reducir distancias tanto para los ciudadanos como para los turistas, agregó.



La apuesta por la digitalización y la construcción de nuevas infraestructuras se une a otras mejoras, como la reciente inauguración del Centro de Convenciones de Quito, que pretende "promocionar y desarrollar la ciudad, no solo para un turismo de ocio, sino también de negocios", recalcó.