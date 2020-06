11,9 millones se destinaron a la emergencia

LEA TAMBIÉN

La emergencia sanitaria generada por el covid-19 tuvo repercusión directa en las finanzas de los cabildos.

El presupuesto 2020 del Municipio de Quito alcanzaba USD 1 077,7 millones; de estos, 320 millones corresponden al financiamiento del Metro.



De los USD 757,3 millones restantes, 481,1 millones vendrían de la asignación del Gobierno Central y 276,1 millones de los recursos municipales; es decir, de la recaudación de im­puestos, tasas, contribuciones y demás.



No obstante, debido a la crisis económica ese monto cambiará. El concejal Omar Cevallos, miembro de la Comisión de Presupuesto, indica que aún no se sabe de cuánto será el impacto, pero sin duda habrá una importante disminución: al menos de 100 millones.



La asignación del Gobierno a los municipios depende del monto de los ingresos tributarios y petroleros, y ambos rubros han caído. Asimismo, dice Cevallos, los recursos generados por el Cabildo también se han visto afectados.

Este año, el Municipio estimaba recaudar USD 96 millones por concepto de impuesto predial de los 960 000 bienes catastrados en la ciudad, pero debido a la emergencia sanitaria que empezó a mediados de marzo, la recaudación no es la estimada hasta el momento.



Para Cevallos, es urgente una reforma presupuestaria para redireccionar los recursos con los que cuenta Quito.



El vicealcalde Santiago Guarderas señala que debido a la emergencia se priorizará el tema de la salud y la prevención. Se mantendrán las grandes obras como el Metro, la repavimentación, el Corredor Metropolitano y el Estatuto Autonómico de Quito.



Hay programas que por su naturaleza no se realizarán y los recursos para combatir la pandemia podrían salir de allí, acota Cevallos. Por ejemplo, el programa Quito a la Cancha, que tenía un presupuesto de USD 15 millones, no se eje­cutará este año.



Hasta el momento, la Comisión de Presupuesto no ha recibido por parte de la Administración Central una propuesta de reforma presupuestaria que deberá ser debatida y aprobada entre junio y septiembre.

No obstante, el Concejo autorizó al alcalde Jorge Yunda obtener recursos de algunos programas para atender la emergencia de manera urgente. El 31 de marzo, el Burgomaestre emitió la resolución A-027, con la que autorizó realizar un traspaso presupuestario para atender las necesidades derivadas de la pandemia.



La Administración General elaboró un informe financiero con los mecanismos de traspaso para atender dichas emergencias, en el que se detalló la disponibilidad inmediata de USD 11,9 millones.



En total, del ámbito social, se dispusieron USD 4,2 millones. Se redireccionaron fondos que estaban destinados a programas culturales, ya que no se están realizando eventos públicos. Se utilizaron los fondos previstos para actividades programadas por Semana Santa, Agosto Mes de las Artes y el Festival de Quito.



Otra de las áreas sociales en donde hubo fondos disponibles son recreación y deporte, e inclusión social, que tenía destinados rubros para programas de protección de derechos, atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad y otras actividades.

Además, se tomaron 2,8 millones del Fondo de Inversión Social Quito Solidario destinado a proyectos de salud para grupos de atención prioritaria. Y, finalmente, USD 4,8 millones del Fondo de Emergencias.



Yunda aseguró que esos fondos han servido para adquirir 100 000 pruebas PCR, acondicionar el Centro Temporal en el Bicentenario, contratar personal sanitario, comprar trajes de bioseguridad y manejar los cadáveres con estrictos protocolos de seguridad.



No obstante, el Concejo Metropolitano ha pedido a Yunda

que transparente detalles sobre la aplicación de esas pruebas y sobre lo gastos totales que el Municipio ha hecho en la pandemia. Así lo cuenta el concejal Fernando Morales, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.



El edil señala que aparte de los USD 11,9 millones, cada empresa municipal, de sus fondos, ha hecho algún tipo de inversión en trajes, mascarillas, tareas de desinfección...



Asegura que el Concejo desconoce cuánto ha invertido el Municipio en su totalidad, por lo que le pide que trasparente cifras y procesos, más aún luego de las denuncias de supuestos sobreprecios en la adquisición de insumos en la emergencia sanitaria.