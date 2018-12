Un plan piloto promueve viajes seguros en los taxis en La Mariscal, en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un nuevo plan piloto de taxis seguros se aplica desde hace dos semanas en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito. Allí se han establecido tres espacios de estacionamiento fijo para estos vehículos, entre las 19:00 y las 03:00, para que quienes acuden a esta zona turística de entretenimiento puedan embarcarse en unidades regularizadas.

Estas bahías de estacionamiento están habilitadas en espacios de zona azul en la Foch y Pinto, entre Amazonas y Juan León Mera; en la Diego de Almagro, entre Calama y Mariscal Foch; y en la Diego de Almagro, entre Pinto y Wilson.



La Asamblea Barrial de La Mariscal presentó la iniciativa hace dos años, explica Juan Baquerizo, su representante. No se trata de que la gente se emborrache y se vaya en un taxi seguro, sino de “mejorar el equipamiento turístico para los turistas y generar orden en medio del caos”. Subraya que una de las causas del desorden son los taxis que se estacionan sobre vías estrechas o en los bordes de la Plaza Foch, lo cual afecta a la circulación.



El plan se complementará con corredores seguros; es decir, calles vigiladas por las que la gente puede caminar tranquila hasta subirse al taxi.



El mayor Carlos Endara, jefe del Distrito La Mariscal de la Policía Nacional, indica que este plan se extenderá poco a poco. Luego de probar la oferta de taxis en estos puntos, se plantearán restricciones del paso de transporte público por las calles de mayor movimiento nocturno. Esta es una forma de mejorar la seguridad y la movilidad en la zona.



La semana pasada, un joven tomó un taxi en la av. Colón y 10 de Agosto. El conductor le llevó por una calle en donde otros hombres lo esperaban. Le quitaron todo lo que tenía, le pidieron claves de sus tarjetas, lo golpearon y lo abandonaron en la vía a Nono.



También la familia de un estudiante de Medicina denunció su desaparición luego de que tomara un taxi con un amigo al finalizar un acto por fiestas de Quito. Iban a su casa, pero no llegaron. El amigo fue hospitalizado y el joven apareció sin vida. Sus allegados creen que fue drogado.



Endara señala que en La Mariscal se ofrecen constantemente ‘tips’ de seguridad para visitantes de Quito y turistas externos, pues para que ocurra un delito o agresión hacen falta víctima, victimario y oportunidad. Los consejos se orientan a que las personas eviten situaciones de riesgo y se diviertan y movilicen de forma segura a sus destinos.



Ahora, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) analiza cuáles serán las cuatro cooperativas de taxis que trabajarán permanentemente en este programa y la cantidad de unidades. La idea es que las cooperativas tengan su base cerca de La Mariscal.



Según el director de la Agencia, Julio Puga, se empezó este plan piloto en La Mariscal por tratarse de un punto de alto flujo de personas y fuerte actividad nocturna. Agrega que los resultados han sido buenos en las dos primeras semanas, pero hacen falta evaluaciones.



El taxista Germán Anchico cree que esto también ayudaría al gremio a trabajar más seguro. Pero piensa que no debería restringirse a miembros de cooperativas fijas.



Aunque es una medida de seguridad, hay quienes creen que podría afectar a los locales. Ramiro Rodríguez, de Mi viejo arrabal, dice que hay clientes que no van a los locales si no encuentran estacionamiento cercano. Y justo en la acera de su restaurante Argentina funcionará una de las bahías para taxis. Por eso cree que bastaría con monitorear que solo circulen por la zona taxis seguros y regularizados.



No olvide



Antes de subir a un taxi, asegúrese de que tenga adhesivos que prueben que es un taxi regularizado. Si está solo, viaje en el asiento trasero.



Evite transportarse solo, sobre todo en la noche y madrugada. Si sale de fiesta, es mejor organizarse con sus acompañantes y regresar juntos.



Si ha bebido alcohol en exceso, no vaya solo a casa. Pida ayuda a alguien de confianza para que lo acompañe a su destino o para que lo recoja.