Patricio Guayaquil: ‘Los ciudadanos deben volver a tomarse las calles de Quito’

Patricio Guayaquil ha estado toda su vida en el sur de Quito. Se declara hombre de gallada y dice que esa es la única forma de que la gente se empodere del espacio público y, de esta forma, luchar contra la inseguridad.

¿Cómo es esto de que Guayaquil quiere ser alcalde de Quito?



Estoy en un grupo de profesionales, dirigentes barriales, deportivos y empresarios que han visto esta candidatura como una opción para cambiar a Quito. Vemos una ciudad colapsada en temas de movilidad y de seguridad. Nosotros, que somos gente que va en transporte público, gente de a pie, que tiene el contenedor de basura frente a su casa, nos damos cuenta de que, para otros, cambiar es algo extraordinario. Pero nosotros queremos cambiar lo cotidiano y por eso vamos a solucionar con fuerza estos problemas que tiene Quito.



¿De dónde es su apellido?



El apellido Guayaquil viene de un tronco original de Alaquis, parroquia rural de Latacunga. Por un estudio del apellido, se sabe que los Guayaquil estamos en todo el país. Soy hijo de Secundino Guayaquil, militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y de Mercedes Cortez García, modista. Somos de una clase popular, media. Soy economista, abogado con una especialización en emprendimiento empresarial en el Incae. Creo que estamos preparados, como gente del pueblo, para hacer una propuesta seria.



De lo que dice, ¿el apellido no tiene que ver mucho con la Costa?



Yo trabajé con un historiador, Alfredo Costales, que era un indigenista. Algún momento en una capacitación que hicimos con una fundación a unos indígenas le pregunté de dónde viene el apellido Guayaquil. Él, muy serio y contundente, dijo su familia está emparentada con la familia Chimbolema y Changolema. Ahí se me quitó lo europeo, porque el que no tiene raíces no puede aspirar al futuro. Entonces el apellido Guayaquil no tenía raíces, me imagino que a alguien en la antigüedad no le gustó el apellido Changolema ni el Chimbolema y se puso Guayaquil.



¿Cuáles son las principales propuestas de Guayaquil para Quito?



El asunto de la movilidad. Desde el plano económico, por ejemplo, yo tengo mi oficina en La Alameda, desde El Calzado me gasto mensualmente en trolebús USD 10. Si yo sacara mi auto, en gasolina y parqueo gastaría USD 90 al mes, es decir, yo me ahorro USD 80 dólares al mes utilizando el transporte público. Y esto es una tendencia, no una moda. La solución es real, tenemos el Metro y propongo transversalizar el transporte de la ciudad con 3 000 buses y con eso hacemos que muchos barrios que no tienen transporte tengan facilidad de ir a estos ejes longitudinales y que alimenten los 400 000 pasajeros al día que necesita el Metro. Propongo una caja común, y con eso evitamos el correteo con una reingeniería de líneas. Así hacemos que la persona que tiene su vehículo lo deje en su casa. Para otros es imposible, para nosotros sí se puede.



¿Qué pasa con la seguridad en la ciudad?



Nosotros pagamos una tasa de alumbrado público, y todos estos barrios (cerca de El Calzado) no tienen luz en los parques ni en las vías. Lo que queremos es que los ciudadanos volvamos a tomarnos las calles, los barrios y los parques de Quito. Yo fui hombre de gallada en mi juventud, con 15 muchachos, todos profesionales, así que la gallada como concepto no es mala, y por eso no ingresaban los ladrones al barrio. Es una forma lógica de volver al ciudadano al barrio.



Además, vamos a poner zonas wifi. ¿Cómo le hacemos amar al joven a su ciudad si no conoce leyendas y tradiciones? Estas tendrán tutoriales, páginas útiles para los estudiantes y páginas restringidas. Tenemos canchas abandonadas, en donde se paga para jugar. Si hay canchas y juegan los niños vamos a integrar al padre y al hijo al barrio y a crear amistad con los vecinos.



¿Pero las canchas de césped artificial necesitan mantenimiento y por eso se paga su uso?



Yo tengo otra lógica. La cancha es para el barrio. Todo barrio es diferente y vamos a trabajar con el presidente del barrio, porque ahora con la parcelación de la ciudad el administrador zonal trabaja solo porque quiere ser el próximo concejal. Eso no funciona. Vamos a trabajar directamente con la autoridad del barrio. No podemos privatizar un bien que es público.



¿Qué se puede hacer para favorecer el emprendimiento para atacar el desempleo en la ciudad?



La migración y el desempleo son causa de toda la agresividad que se vive en las calles de Quito. Proponemos un crédito de USD 300, porque ese es el capital que necesita el informal, al 6%, con un convenio con la Corporación Financiera Nacional. Aquí no hay que crear cooperativas ni bancos, simplemente hay que enlazar lo que ya tenemos, aplicándolo eficientemente. Vamos a capacitar en las diferentes administraciones zonales, haremos convenios con la universidades para esa capacitación. Integraremos a la sociedad, la academia, el vecino del barrio y la autoridad municipal.



¿Cómo garantizar que ese dinero sea invertido?



Con capacitación y asistencia técnica. Le haremos trabajar a Conquito. Hay que sacar el Municipio a la calle. Nuestro programa es el Municipio a tu casa, el 65% de las construcciones en Quito son informales, no tienen planos aprobados, entonces el funcionario irá a cada lugar que tenga este problema y lo solucionará. Con tecnología no invasiva se puede ver si la columna puede aguantar los tres pisos de una casa. Si no, se le dice al propietario que refuerce las estructuras de su propiedad y se hace un parte técnico.



Hoja de vida.

Patricio Guayaquil es economista y abogado por la Universidad Central del Ecuador.



Tiene una maestría de Extensionismo Empresarial en el Incae.

Cuenta con una especialización en Derecho Financiero en la Universidad Andina.



Fue gerente de la Empresa de Rastro (2002-2004).