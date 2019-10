Los usuarios de Quito empezaron a pagar el anterior pasaje de 25 centavos

LEA TAMBIÉN

Desde las 00:00 de hoy, martes 15 de octubre del 2019, el pasaje de bus cuesta centavos en Quito luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) derogara el alza de las tarifas en Ecuador.

La medida fue adoptada tras la derogatoria del Decreto 883 que dejó “insubsistente” el incremento de las tarifas de transporte público en Ecuador y se volvió al mismo costo vigente antes del 9 de octubre del 2019, según lo informó la Presidencia de la República.



La mañana de hoy, los usuarios del transporte público y municipal se mostraron contentos por la nueva disposición. La mayoría coincidió que sus ingresos no son suficientes para afrontar un incremento en los pasajes. “Me parece muy bueno que volvamos a pagar lo mismo, nuestras economías en las familias no están bien”, manifestó Jorge Montachana quien esperaba un bus de la Ecovía en el Playón de La Marín.



Jazmín Meneses considera que la actual tarifa -vigente desde el año 2003- debe ser actualizada porque los transportistas necesitan más recursos para mejorar el servicio.

| ATENCIÓN | La tarifa del transporte público urbano ha sido restablecida en USD 0,25 ctvs. Al momento se realizan controles en las troncales para verificar que la tarifa cobrada sea la normada. pic.twitter.com/0Uv4MIJiFn — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) October 15, 2019



Fernando Villegas agradeció a las autoridades por la nueva disposición de no subir los pasajes. “Hay familias que tenemos dos y tres hijos. Nos perjudicaba mucho el alza en los costos de la movilización”.



Jorge Yáñez, presidente de la Asociación de Transportistas Urbanos, indicó que su intención es reunirse lo más pronto posible con el alcalde Jorge Yunda para solucionar el tema de las tarifas. “Es un tema pendiente desde la administración anterior (del alcalde Mauricio Rodas)”.



A su juicio, es urgente lograr acuerdos porque el costo de USD 0,25 se mantiene hace 16 años. “Ante las circunstancias que vivió el país hemos decidido acoger la resolución (del Gobierno de derogar el Decreto 883). Sin embargo, eso no significa que nos quedamos conformes y tenemos que volver a trabajar con el Municipio”, precisó el directivo.



Añadió que desde el pasado 11 de julio estaba consensuada una tarifa de USD 0,35, que no contemplaba un incremento del combustible. Considera que han pasado más de tres meses y no se logra una solución. “Parece que falta voluntad y decisión política. Vamos a reactivar el tema de la tarifa con el alcalde y la Secretaría de Movilidad”.



A eso se suma -indicó el directivo- que no les han cancelado la compensación y les deben desde noviembre del año pasado. Ante eso, “obligatoriamente necesitamos un acercamiento con el alcalde”.



Según el gremio, durante los días de paralización que sufrió la ciudad, las operadoras privadas perdieron alrededor de USD 2 millones. Además, más de 100 unidades resultaron dañadas por los manifestantes.



Ahora, está en manos de la Secretaría de Movilidad y el Concejo Metropolitano debatir la ordenanza que incluye una tarifa técnica y la mejora en el servicio de transporte.