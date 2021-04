Controles en parques de Quito se reforzarán durante el feriado

Los parques metropolitanos son parte de las opciones para visitar en Quito durante el feriado por Semana Santa. Sin embargo, en esos espacios hay áreas restringidas que serán controladas por el Municipio de Quito para evitar contagios de covid-19.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó hoy, jueves 1 de abril del 2021, que desde mañana y hasta el 4 de abril próximo se reforzará el control de las medidas de bioseguridad en esos espacios públicos.



En Quito hay 15 parques metropolitanos. Estos estarán abiertos al público desde las 06:00 hasta las 17:00 con un aforo máximo del 30% de capacidad por espacio.



Sin embargo, al interior de los espacios verdes hay áreas que no se pueden utilizar debido a que no permiten la distancia requerida. Estas son: parrilla, gimnasia, crossfit, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquet y vóley.



Para utilizar los parques, según la Epmmop, es necesario cumplir con las medidas de bioseguridad. Estas son: uso adecuado de la mascarilla que proteja nariz y boca, circular a una distancia de al menos dos metros de otras personas y evitar las aglomeraciones.

“Los usuarios pueden disfrutar de áreas para senderismo, ciclovías, pistas atléticas, canchas de tenis (previa reserva en la administración de los parques) y áreas de contemplación”, indicó la Epmmop en un comunicado.



El control estará a cargo de los guardaparques de la Epmmop, efectivos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y de la Policía Nacional. El Municipio anunció operativos conjuntos entre esas entidades.



En Quito está vigente una multa para quienes no utilicen mascarilla en el espacio público. En caso de no acatar esa disposición, la penalización es del 25% de un salario básico (USD 100) y el doble si es reincidente.



En la Resolución A14 del pasado miércoles, el Municipio también estableció la prohibición de beber licor en el espacio público. Esto incluye a los parques y la multa por no acatar la resolución es del 50% de un salario básico.