Operativos de control del espacio público en Quito contarán con grupos de reacción inmediata

Ante el acelerado incremento de los casos de covid-19 en Quito, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio informó que se reforzarán los operativos en las zonas de mayor conflicto en donde no se respetan las medidas de bioseguridad por parte de la ciudadanía y se reportan aglomeraciones.

Por eso se realizó al mediodía de hoy, miércoles 1 de julio del 2020, una reunión entre el secretario de Seguridad, César Díaz; el comandante de Policía del Distrito Metropolitano, general Fausto Salinas, y autoridades del Ministerio de Gobierno. Acordaron intensificar las intervenciones en las parroquias de Chillogallo, La Ecuatoriana, Chilibulo y el Centro Histórico, porque el incremento de la curva epidemiológica es preocupante.



Asimismo se prevé reforzar los controles a las ventas informales de forma focalizada. También se busca que la ciudadanía alerte sobre los sitios complicados en donde se reporten aglomeraciones. “Así intervendremos articuladamente y con una unidad de control unificada, con mayor presencia y rigidez”, dijo Díaz.



Una vez que se reactiven las operaciones de transporte interprovincial -acotó Díaz- los puestos de mando unificado serán fortalecidos. Estos se encuentran desplegados en la periferia de la urbe en Calacalí, Oyacoto, Pifo, Amaguaña y Cutuglahua; cuentan con personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes de control metropolitano, entre otras entidades.

“Habrá más control y fortaleceremos las actividades al interior de la ciudad en lo relacionado al respeto a los distanciamientos, evitar las aglomeraciones, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y en el exhorto a la ciudadanía de no comprar en la calle”.



Las autoridades no descartaron que se vuelvan a realizar los decomisos a los informales. Se contará con grupos de reacción inmediata en lo que se refiere al control del espacio público y el ordenamiento. “Las intervenciones se realizarán dependiendo de las circunstancias y del número de personal que necesitemos. Vamos a hacer estos cuerpos de reacción inmediata y se dispondrá de forma selectiva el número de efectivos para cada una de las denuncias ciudadanas", expresó Díaz.



¿Bajo qué horarios operarán? En lo que compete al tiempo que rige al toque de queda (21:00 a 05:00), las instituciones sancionadoras de la Alcaldía apoyarán a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Fuera de esas horas, los uniformados apoyarán a las entidades municipales, de acuerdo a sus competencias.



El general Salinas manifestó que la Policía colaborará de forma permanente en las intervenciones. El objetivo es mejorar la presencia y efectividad con más operativos y no dejar de utilizar los canales de comunicación para alertar al público sobre los riesgos del coronavirus en la ciudad.

También indicó que cada vez se detectan más casos de fiestas privadas que se realizan al interior de viviendas. Por eso, los controles también se reforzarán para evitar ese problema. El objetivo es evitar la expansión de la enfermedad. "Por el consumo de licor también se dan casos de violencia intrafamiliar".