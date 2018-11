El Ministerio del Interior alistó a 1 700 policías y grúas para afrontar el paro de los taxistas que se suspendió en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un operativo especial de seguridad planificó para este vienes, 30 de noviembre del 2018, el Ministerio del Interior, el objetivo era dar seguridad durante el paro convocado por los taxistas de Quito desde las 00:00 y que finalmente se suspendió.

Lo indicó la ministra del ramo, María Paula Romo, en una rueda de prensa realizada esta mañana en la sede del Sistema ECU 911, en el parque Itchimbía (centro de la capital). Inicialmente, en esta se iba a informar sobre los resultados del operativo que se desplegarían, pero solo se mencionó lo que se planificó para esta madrugada.



El Ministerio del Interior desplegó durante la madrugada a más de 1 700 uniformados. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dispuso 500 agentes. "Hubo la colaboración de la empresa privada a la que pedimos inclusive grúas para levantar a los carros si fuera necesario", dijo Romo.

Las grúas fueron colocadas en diferentes puntos de la ciudad. "Que bueno que no tuvimos que utilizar el dispositivo, me alegra que no tengamos detenidos, ni que levantamos autos, pero es lo que vamos a hacer si es que amenazan con paralizar Quito o cualquier ciudad", dijo.



Asimismo, la Fiscalía apoyó con fiscales de flagrancias. El objetivo: realizar detenciones si era necesario, en el marco de la ley y siguiendo el debido proceso.



"Diálogo sí, no a la extorsión y chantaje, tampoco a la paralización de las actividades", precisó Romo. A su criterio, el actual gobierno es de diálogo, pero este no puede ser construido con caos y desorden.



De su parte, Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, indicó que él y otros dirigentes tienen previsto reunirse a las 11:00 de hoy en la sede de ese gremio para analizar las medidas que van a tomar.



"La disposición a los compañeros fue continuar con las actividades normales (...) En las calles de Quito todo está normal", dijo Brunis.



El dirigente aseguró que las medidas que iban a tomar hoy solo fueron suspendidas y están a la espera de lo que se disponga en el Municipio. Se ratifica en los pedidos de su gremio: no más cupos para taxis y que se tomen medidas de parte de las autoridades para impedir el uso de plataformas como Uber y Cabify que brindan servicios de transporte.