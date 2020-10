Quito registra niveles muy altos de rayos ultravioleta

LEA TAMBIÉN

Este miércoles 21 de octubre del 2020 el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) registra índices muy altos de rayos ultravioleta en Quito. Los días con lluvia y fuerte sol, según la entidad, son propios de este mes del año.

Edgar Vaca, analista de pronósticos del Inamhi, señala que octubre es un mes de transición del verano a la época lluviosa. Debido a esto, el clima en Quito es variable, no solo de un día a otro sino entre las mañanas y las tardes.



El Inamhi cuenta con una tabla en donde se estable el nivel de incidencia de los rayos ultravioleta. Así, entre 6 y 7 puntos el nivel es alto, 8 y 10 muy alto y de 11 puntos en adelante, extremadamente alto. Hoy, el rango se ubica en 8.



Hasta las 14:00 de hoy, el ECU 911 no registró lluvias mediante su sistema de video vigilancia en ningún punto de Quito. En sectores como el norte de la ciudad, hay presencia de sol.



Mañana, jueves 22 de octubre, según el Inamhi también habrá un índice muy alto de rayos ultravioleta. Por ello, Vaca recomendó tomar precauciones como mantenerse a la sombra, utilizar ropa de manga larga y crema de protección solar.



Para la tarde de hoy se prevé que el cielo esté entre parcialmente nublado y nublado. Según el Inamhi, no hay pronóstico de lluvias fuertes sino aisladas. Mañana, en cambio, no se anticipan lluvias por la ausencia de humedad en la atmósfera de Quito.



Pero, ¿Qué implica esta variación del clima ? Vaca explica que ante la ausencia de humedad y por ende de nubes, los rayos ultravioletas pueden ingresar de manera más directa.

El índice más alto de rayos ultravioleta se registró entre los días 10 y 12 de octubre. Según el Inamhi, el nivel fue extremadamente alto. Después descendió con la llegada de las lluvias. Vaca dice que se prevé el ingreso de una cantidad importante de humedad para el sábado 24 de octubre. Esto significará la presencia de lluvias en la capital.