La medida Hoy no Circula regirá el martes 24 de diciembre del 2019 y no el 25 por el feriado de Navidad

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el lunes 23 de diciembre del 2019 que la medida de restricción vehicular Hoy no circula no regirá durante el feriado nacional de Navidad en Quito, es decir el miércoles 25 de diciembre del 2019.

El 25 de diciembre en el país se celebra la Navidad. La AMT ante la consulta de usuarios de redes sociales indicó que el martes 24 de diciembre sí se controlará la medida Hoy no circula en la capital.



Todos los vehículos podrán circular en las vías de Quito, para disfrutar de las distintas actividades que se desarrollarán en Quito por el feriado Navidad. El miércoles 1 de enero del 2019 es feriado nacional por lo que no rige la restricción vehicular.



El feriado de Navidad de este 2019 será el único que no coincida con fin de semana, pues caerá en miércoles. El lunes 23 y el martes 24 de diciembre serán días laborables normales.